NBA盃》一眉哥復出 湖人照擒獨行俠6連勝
相隔1個月之久，「一眉哥」安東尼戴維斯總算從小腿拉傷復原歸隊，且在今年2月被交易到獨行俠後，生涯首度在洛杉磯面對前東家湖人，儘管他在29日先發28分鐘，貢獻12分、5助攻與5籃板，可惜如今湖人太強大了。
靠著里夫斯轟下全場最高38分，東契奇也拿35分、11助攻，湖人終場129比119解決獨行俠，除了勇奪最近6連勝，也在NBA盃小組賽西區B組4戰全勝，以西區第2種子身分挺進8強複賽，接下來的對手將是馬刺。
如今轉為輔佐角色的「小皇帝」詹姆斯，「客氣」只拿13分、7助攻與5籃板，里夫斯仍讚揚老大哥表現出色，「詹姆斯帶來一種截然不同的比賽活力，就像一列無法阻擋的貨運列車，他更是歷史等級的傳球大師之一。」
安東尼戴維斯的表現甚至也被昨拿17分、8籃板及2助攻的湖人先發中鋒艾頓比了下去，湖人總教練雷迪克說：「艾頓簡直狀態爆棚，也無可阻擋，他總能做出正確決定，替球隊注入正能量，我們很慶幸可以擁有他。」
NBA盃小組賽昨也進行完畢，12月10日開打的8強複賽將由東區第1種子魔術對東區第4種子熱火、東區第2種子暴龍對東區第3種子尼克、西區第1種子雷霆對西區第4種子太陽、西區第2種子湖人對西區第3種子馬刺。
