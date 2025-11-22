NBA盃》關鍵時刻灰狼中暑 太陽逆轉險勝

打到讀秒階段還領先8分，照說灰狼早已勝券在握，偏偏灰狼接下來連續3次失誤，愛德華茲還來個兩罰落空，讓太陽趁機追上，更靠格萊斯皮最後6.4秒投進致勝球，終場114比113逆襲灰狼，也搶到NBA盃2連勝。

比賽還剩1分09秒，灰狼還以113比105領先，沒想到接下來愛德華茲、蘭道爾與戈貝爾各失誤1次，讓太陽打出7比0追上，本季罰球命中率8成71的愛德華茲更在最後12.7秒兩罰落空，造就格萊斯皮投進致勝球。

「更離奇的事都發生過，所以我一直相信我們有機會贏球，」替補貢獻20分、7籃板及4助攻的格萊斯皮表示，「我經歷過一些低潮，這讓你更珍惜這段旅程。」迪昂布魯克斯也替太陽攻下22分，戴文布克16分、10助攻。

愛德華茲雖拿追平本季最高41分，其中第3節包辦19分，但在讀秒階段，他不僅發生失誤，還錯失關鍵兩罰，絕對算是灰狼慘遭太陽逆襲的頭號罪人，蘭道爾也有20分、5籃板，卻用三分出手沒進終結灰狼最後一擊。

同樣搶到NBA盃2連勝的還有聯盟龍頭雷霆，就算上半場曾落後到18分，雷霆仍靠第3節一波24比4猛攻，最後以144比112輕取爵士，亞歷山大仍然打完前3節就「收工」，貢獻31分、8助攻，艾塞亞喬16分。