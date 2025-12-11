NBA盃》雷霆狂贏49分 射日奪16連勝

亞歷山大11日再次只打前3節，就拿28分、8助攻，助雷霆138比89狂掃太陽，除了搶下隊史新高16連勝，更以24勝1敗戰績，追平2015-16年球季勇士的史上最佳開局紀錄，14日將於NBA盃準決賽遭遇馬刺。

「我們展現出色的心理韌性，習慣就是這樣養成，在那樣的比賽中，你本來可能倒退幾步，也可能領先到贏球，但你不可以出現鬆懈習慣，今晚我們避免了這點，」雷霆總教練戴格諾特說，「我們還有很多需要改進地方。」

雙方第3節差點爆發全武行，葛雷生艾倫在防守時刻意用雙手用力把霍姆格倫推倒，引發雙方球員在場中群聚推擠，幸好衝突並未擴大，葛雷生艾倫也被吹二級惡意犯規遭驅逐出場，傑倫威廉斯說：「這點燃我們鬥志！」

霍姆格倫替雷霆拿下24分、8籃板，傑倫威廉斯15分、5助攻與5籃板，傷癒復出的托特12分，不過卡森華勒斯第3節左手受傷提前退場，傑倫威廉斯說：「從我來這裡開始，球隊就沒完全健康過，所以我們早有經驗。」

太陽則是創下隊史單場最多敗分紀錄（49分），畢竟他們少了戴文布克（右側腹股溝拉傷）、傑倫格林（右腿拉傷）兩大主力助陣，昨天全隊以迪昂布魯克斯16分最高，古德溫替補攻下15分，布耶亞14分、6助攻。

少了文班亞馬（小腿受傷）的馬刺，昨靠7人得分達兩位數，爆冷以132比119擊敗「三巨頭」東契奇、詹姆斯與里夫斯到齊的地主湖人，昂首闖進NBA盃準決賽，馬刺總教練米奇強生更預告屆時文班亞馬可望傷癒復出。