NBA第一人！金州勇士柯瑞超越「籃球之神」喬丹 寫下這個「超神紀錄」
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導
NBA頂尖球星金州勇士柯瑞（Stephen Curry），昨（13）日在對明尼蘇達灰狼的比賽寫下前所未有的紀錄，他全場奪下39分，達成30歲後生涯第94場比賽得分超越35分的驚人成就，打破了「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的93場紀錄，成聯盟第一人。
金州勇士（Golden State Warriors）王牌柯瑞經歷傷後休養4場比賽後，在對明尼蘇達灰狼（Minnesota Timberwolves）戰重返球場，回歸後的第一場比賽就狀態絕佳，全場賺進39分，其中有6顆3分球。儘管勇士最終以7分之差敗下陣來，但柯瑞在30歲後生涯比賽個人得分達35分的紀錄中，成功以94場突破喬丹的93場，成為聯盟史上首位。
柯瑞目前本球季共上陣17場比賽，場均28.5分、3.8籃板、4.1助攻、1.4抄截，命中率47.3%。
