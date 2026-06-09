NBA總冠軍賽 「班馬」砍32分 馬刺G3扳回一城

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馬刺溫班亞馬（持球者）32分。（路透）

本報綜合外電報導

NBA總冠軍賽G3，美國總統川普現身家鄉紐約的麥迪遜花園廣場觀戰，馬刺在主將溫班亞馬32分的優異表現下，以115比111首勝尼克，也斬斷尼克季後賽13連勝，馬刺目前在系列賽暫以1勝2負落後。

總冠軍賽尼克主場首戰，馬刺第1節一直維持約7分領先，不過剩3分多鐘時，尼克前鋒哈特遭馬刺柯內特碰撞倒地，他起身後立刻推擠對方球員，場面頓時火爆，結果哈特被判技術犯規。馬刺在尚帕尼投進3分後，第1節以33比22占優。

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尼克第2節在阿努諾比帶領下追擊，馬刺叫停後雙方持續拉鋸。布朗森隨後以3分球為尼克拿下領先，主場觀眾歡聲雷動。尼克本節在布朗森與哈特聯手下不但追平比數，更將比賽以64比57帶入更衣室，單節比數42比24完全輾壓對手。

尼克上半場以阿努諾比的17分領先全隊，布朗森與哈特聯手貢獻28分也是追分關鍵。馬刺以卡索的18分最多，

易籃再戰，馬刺在尚帕尼猛攻下僅1分鐘內就將比賽追近，再加上布朗森又因防守吃下惡意犯規，馬刺很快就將比數追至只剩1個球權。雙方主將的溫班亞馬與布朗森此時得分都突破20，馬刺由哈波與尚帕尼聯手追回失分，以1分優勢進入第4節。

布朗森遭馬刺嚴防仍砍進32分（路透）

溫班亞馬以扣籃展開第4節攻勢，不過雙方後續幾波攻擊都沒有結果，尼克甚至在本節開始3分多鐘才有進球。此時溫班亞馬轟進超大3分球原本要將比數拉開，

不過尼克挑戰後裁判改判馬刺犯規，一來一往雙方又陷膠著。

馬刺最後5分鐘由溫班亞馬以扣籃與罰球拉開領先，尼克雖有布朗森穩定輸出但始終有著約5分差距。最後尼克祭出犯規戰術未能見效，馬刺連吞2敗後終於拿下總冠軍賽首勝，尼克今年季後賽13連勝也遭馬刺斬斷，布朗森被嚴防仍有32分入帳。

川普成為史上首位親臨NBA總決賽現場觀戰的現任美國總統。不過，他在國歌演奏期間登上場館大螢幕時，隨即遭到大批球迷報以噓聲。

林書豪昨天也到場觀戰，當大螢幕播放致敬影片時，全場球迷報以熱烈掌聲，勾起無數球迷對「林來瘋」時代的回憶。他還幫尼克老鐵粉史派克李在球衣上簽名及合影留念。