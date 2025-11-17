NBA賭博案 湖人隊10人上交手機
根據KTLA電視台，The Athletic報導指出，包括洛杉磯湖人隊（Lakers）在內的多支NBA球隊，近日被聯盟要求上交手機與文件，作為持續調查非法體育賭博的一部分。
據悉，至少有10名湖人隊員工，將被要求上交手機及通話紀錄。其中，湖人隊助理訓練師曼西亞斯（Mike Mancias）與行政主管明斯（Randy Mims）已自願交出手機，並配合調查。據悉，包括這兩人及湖人隊巨星詹姆斯（LeBron James）目前均未被指控有不法行為，也未在任何聯邦起訴文件中被點名。
這似乎與日前遭聯邦起訴的瓊斯（Damon Jones）案件有關。瓊斯是湖人隊詹姆斯的前隊友及前助理教練，算是詹姆斯多年親信，過去曾以非正式身分與湖人合作。檢方指控他多次向賭徒出售兩名湖人球員的傷病內部消息。
根據起訴書所述，2023年2月9日早晨，瓊斯據稱得知一名湖人球星將缺席對密爾瓦基公鹿隊(Milwaukee Bucks)的比賽，而球隊尚未公開傷病消息。報導指出，瓊斯隨後曾催促一名同夥在公鹿隊身上下「大額賭注」。另一起疑似事件發生在2024年1月，瓊斯被控透露另一名湖人球員受傷且可能表現不佳的訊息。起訴書中並未直接點名球員，但相關情境顯示受影響球員可能就是湖人隊巨星詹姆斯與戴維斯（Anthony Davis）。
10月底，去年才入選籃球名人堂的現任波特蘭拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups)、邁阿密熱火後衛羅齊爾（Terry Rozier）、以及前克里夫蘭騎士球員兼助理教練瓊斯（Damon Jones），在聯邦調查局（FBI）的一項大規模調查中被逮捕，案件涉及操控撲克賽局及非法體育賭博。此醜聞震撼NBA及整個體育界，聯盟也因此面臨國會質詢，涉及其賭博政策以及與體育博彩業者的關係。
此外，根據CBS電視台，國會關注羅齊爾在2023年3月比賽中出現可疑投注模式後，還涉嫌打假球，以利賭客下注，為何仍被允許繼續出賽。羅齊爾在今年10月遭逮捕前，已參與超過100場比賽。NBA執行長席佛（Adam Silver）當時表示，聯盟當時「未發現任何違規行為」。
據報導，NBA在與國會會面後，透過外部律師事務所開始聯絡各球隊，要求提供手機、通話紀錄及其他文件，以擴大對非法賭博的調查範圍。
隨著調查範圍擴大，The Athletic指出，NBA正準備對聯盟整體的傷病通報規則進行潛在調整，以防未來內部傷病訊息落入賭客之手。根據NBA官方聲明，畢拉普斯與羅齊爾目前也已遭停職。
