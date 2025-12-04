NBA開發AI指標「槓桿分數」 量化球員關鍵時刻貢獻

（中央社記者吳家豪拉斯維加斯4日電）在美國職籃NBA比賽關鍵時刻投進致勝一擊，往往成為頭條新聞，但一次關鍵防守籃板或抄截，又該如何計算對勝負的影響力。NBA正與雲端大廠AWS合作，透過AI技術開發全新的「槓桿分數」，不再只看單純得分數據，而是量化球員在關鍵時刻對球隊勝率的真實貢獻。

NBA與亞馬遜旗下AWS（Amazon Web Services）本週在美國拉斯維加斯舉行的re:Invent年度大會上，揭曉雙方合作的「NBA深度賽場」（NBA Inside the Game）籃球智慧平台細節。

除了已經公布的「引力」（Gravity）指標來量化球員吸引防守的程度之外，NBA預告即將推出「槓桿分數」（Leverage Score）與「控球分數」（Handle Score），試圖用更科學的方式，解答誰才是場上真正的主宰者。

NBA統計技術產品開發部門副總裁羅爾夫（Charles Rohlf）3日出席re:Invent大會Sports Forum座談表示，傳統的「關鍵時刻」（clutch time）通常是指比賽最後5分鐘、分差在5分以內，球迷目前已可在NBA官網上透過篩選器查詢相關數據。然而「槓桿分數」將更進一步，底層依賴的是「勝率模型」（Win Probability Model）。

「這不只是關於得分」，羅爾夫解釋，槓桿分數衡量的是球員每一個動作，無論是籃板、抄截或助攻，如何改變球隊當下的獲勝機率。

這意味著，在膠著戰況抓下一個防守籃板，其「槓桿分數」可能會比垃圾時間的灌籃高出許多，因為它直接影響了勝負天秤。這項指標預計將在近期的賽事轉播中亮相。

NBA也計劃在明年全明星賽期間推出更具娛樂性的「控球分數」。羅爾夫透露，這個模型將專注於球員的運球技巧，量化那些令人眼花撩亂的跨下運球、背後運球與轉身動作，讓「腳踝終結者」的球技也能轉化為具體數據指標。

支撐這些進階數據的，是龐大運算能力與電腦視覺技術。NBA透過架設在球場的攝影機，系統能以每秒捕捉60次的頻率，取得每名球員身上29個骨骼點的三維座標，包括頭、肩、肘、膝、腳趾等。

「這些數據量從過去的一場比賽一個紀錄點（Box Score），暴增到現在數百萬個資料節點」，羅爾夫強調，直接把數據丟給球迷只會造成困擾，NBA的目標是把這些數據轉化為「籃球故事」。

現場與會者提問，這些進階數據能否套用到喬丹（Michael Jordan）或「上古神獸」張伯倫（Wilt Chamberlain）的比賽影片中。NBA統計平台與營運首席產品經理麥吉爾能（Ian McKiernan）回應，這是團隊「希望能做到的事」，而且在技術上並非完全不可行。目前的引力模型主要依賴二維追蹤數據，這代表理論上可以透過歷史轉播畫面進行回溯分析。

「我們沒有喬丹時代的球員追蹤數據，但我們有當年的轉播畫面，儘管畫質有些粗糙」，麥吉爾能表示，若能克服影像辨識的技術門檻，未來球迷或許能看到喬丹與詹姆斯（LeBron James）在「引力」或「槓桿分數」上的跨時空對決。（編輯：張良知）1141204