NBA震撼彈！76人球星保羅喬治違反用藥規定 禁賽25場代價3.7億

費城76人明星球員保羅喬治違反禁藥規定，遭NBA禁賽25場。（翻攝Paul George IG）

美國職籃 NBA 週六宣布，費城 76人九屆全明星球員保羅喬治（Paul George），違反禁藥規定將被禁賽25場，包括週六費城76人主場迎戰紐奧良鵜鶘的比賽。喬治禁賽期間不支薪，將損失約1170 萬美元的薪水（折合新台幣約 3.7 億元）。他也發聲明坦承服用「不恰當的藥物」，願意為自己的行為承擔全部責任。

費城76人的保羅喬治是九屆全明星球員，美國時間周六卻傳出震撼消息。NBA官方宣布，喬治違反NBA反毒計畫條款遭禁賽，但NBA並沒有透露他違規的詳細內容，以及服用哪種藥物。

廣告 廣告

根據NBA與球員工會達成協議，喬治將被禁賽25場，包括週六76人主場迎戰紐奧良鵜鶘隊的比賽，一直要到3月25日主場交手芝加哥公牛時，才能復出，屆時76人只剩10場例行賽。

根據外電報導，喬治年薪為5170 萬美元，禁賽將讓其損失約1170萬美元（折合新台幣約3.7 億元）。喬治透過ESPN發表聲明表示，「最近在尋求治療自身心理健康問題的過程中，我犯了一個錯誤，服用了不合適的藥物。」他說，願意為自己的行為承擔全部責任，「並就這個錯誤決定，向76人隊、我的隊友以及費城球迷致歉。」

現年35歲的喬治，2024賽季前以自由球員身份簽下價值2.12億美元的四年合約。但他在費城的第一年飽受傷病困擾，經歷了NBA生涯中最糟糕的賽季之一。本季至今，喬治出賽27場，場均16分，在76人僅次於馬克西（Tyrese Maxey）的29.4分和恩比德（Joel Embiid）的25.7分。上週二對戰密爾瓦基公鹿，他打出本季最佳表現，砍下32分，其中包括9記三分球。

更多鏡週刊報導

國3大甲奪命車禍！自小客遭追撞翻覆 55歲女駕駛慘死、1重傷

黃仁勳兆元宴剛落幕 愛店「磚窯」深夜失火！疑員工出包釀禍

台北信義民宅清晨火警！1男全身2度灼傷 1女命為搶救中