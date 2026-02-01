NBA震撼彈！76人球星保羅喬治違反用藥規定 禁賽25場代價3.7億
美國職籃 NBA 週六宣布，費城 76人九屆全明星球員保羅喬治（Paul George），違反禁藥規定將被禁賽25場，包括週六費城76人主場迎戰紐奧良鵜鶘的比賽。喬治禁賽期間不支薪，將損失約1170 萬美元的薪水（折合新台幣約 3.7 億元）。他也發聲明坦承服用「不恰當的藥物」，願意為自己的行為承擔全部責任。
費城76人的保羅喬治是九屆全明星球員，美國時間周六卻傳出震撼消息。NBA官方宣布，喬治違反NBA反毒計畫條款遭禁賽，但NBA並沒有透露他違規的詳細內容，以及服用哪種藥物。
根據NBA與球員工會達成協議，喬治將被禁賽25場，包括週六76人主場迎戰紐奧良鵜鶘隊的比賽，一直要到3月25日主場交手芝加哥公牛時，才能復出，屆時76人只剩10場例行賽。
根據外電報導，喬治年薪為5170 萬美元，禁賽將讓其損失約1170萬美元（折合新台幣約3.7 億元）。喬治透過ESPN發表聲明表示，「最近在尋求治療自身心理健康問題的過程中，我犯了一個錯誤，服用了不合適的藥物。」他說，願意為自己的行為承擔全部責任，「並就這個錯誤決定，向76人隊、我的隊友以及費城球迷致歉。」
現年35歲的喬治，2024賽季前以自由球員身份簽下價值2.12億美元的四年合約。但他在費城的第一年飽受傷病困擾，經歷了NBA生涯中最糟糕的賽季之一。本季至今，喬治出賽27場，場均16分，在76人僅次於馬克西（Tyrese Maxey）的29.4分和恩比德（Joel Embiid）的25.7分。上週二對戰密爾瓦基公鹿，他打出本季最佳表現，砍下32分，其中包括9記三分球。
更多鏡週刊報導
國3大甲奪命車禍！自小客遭追撞翻覆 55歲女駕駛慘死、1重傷
黃仁勳兆元宴剛落幕 愛店「磚窯」深夜失火！疑員工出包釀禍
台北信義民宅清晨火警！1男全身2度灼傷 1女命為搶救中
其他人也在看
詹皇落淚暗示最後一舞 比照德佬模式大降薪
[NOWnews今日新聞]洛杉磯湖人超級巨星「詹皇」詹姆斯（LeBronJames）本週重返家鄉克里夫蘭，這場充滿懷舊氛圍的比賽，極有可能成為他職業生涯在騎士主場的謝幕演出。在觀看球團精心製作的致敬影...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 5則留言
NBA》LeBron James麥迪遜花園廣場最後一舞？ 湖人尼克之戰平均票價逼近3萬
「詹皇」LeBron James將在台灣時間2月2日上午隨洛杉磯湖人作客紐約尼克，本就要價不斐的尼克緯來體育台 ・ 1 天前 ・ 9則留言
NBA》LeBron接連精彩灌籃 Redick：聯盟要找他去灌籃大賽
現年41歲的洛杉磯湖人球星LeBron James，今天在客場以142比111擊敗華盛頓巫師的比賽中，多次上演精彩灌籃，振奮球隊士氣。賽後湖人總教練JJ Redick開玩笑地表示，聯盟想要找他去參加灌籃大賽。TSNA ・ 22 小時前 ・ 2則留言
NBA》湖人Dončić半場就大三元 紫金大軍團隊火力全開輕取巫師
NBA 2025-26例行賽，1月31日洛杉磯湖人客場挑戰華盛頓巫師。此役Luka Dončić表現十分搶眼，全場攻下37分11籃板13助攻，另有3次抄截，上半場就完成大三元，幫助球隊建立20分以上的領先優勢。雖然第三節Dončić一度因情緒影響，攻防表現略顯凌亂，但仍無礙比賽結果，最終湖人以142比111痛宰巫師。Yahoo運動 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
NBA》詹皇續留湖人有條件？美媒爆必須「大降薪」輔佐東契奇
隨著NBA交易截止日進入倒數，超級巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的職業生涯再度走到十字路口。外界預測，這位41歲的傳奇球星正與「時間」進行最終決戰，而下一季他是否還能披上紫金戰袍，關鍵將取決於他是否願意接受「諾威茲基（Dirk Nowitzki）式」的大幅降薪。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
NBA》七六人有麻煩！保羅喬治違反禁藥規定遭禁賽25場
費城七六人前鋒保羅喬治（Paul George）遭到禁賽25場，他觸犯了聯盟、球員工會的反禁藥規定，他將損失1170萬美元薪資（新台幣3.7億）。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
NBA》活塞差點搞砸20分優勢 客場驚險擊敗勇士
週五(30日)輸給太陽終止客場4連勝的活塞，今天(31日)背靠背第2場來到舊金山，雖然最多有著20分緯來體育台 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
誰來接班「三連霸」灌籃王？湖人「跳跳人」中鋒、馬刺新秀參戰
NBA全明星週灌籃大賽名單再添話題。據《ESPN》記者Shams Charania轉述指出，洛杉磯湖人中鋒Jaxson Hayes與聖安東尼奧馬刺新秀Carter Bryant，已正式接受邀請，確定將參加今年在洛杉磯舉行的灌籃大賽。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 27則留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 25則留言
比「霸王寒流」還冷？美最新預測北台灣恐0度 鄭明典這樣看
1月即將進入尾聲，寒冷的天氣並未因此告一段落。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，最新的美國電腦預測模式，2月9日早上8點平地有機會出現0度低溫，比2016年的霸王級寒流還強，引發關注。對此，前中央氣象局長鄭明典親自解釋了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16則留言
直擊／「兆元宴」維安重磅升級！「馮迪索」坐鎮場控 動線分級防擾鄰
輝達黃仁勳第四度舉辦「兆元宴」，為避免往年人潮擾鄰亂象重演，今年維安規格大升級。現場祭出黑、黃、紅三色紅龍陣劃分動線，黃仁勳也改從正門大方進場。活動前，一名壯碩宛如「台版馮迪索」的貼身保鑣提前多次彩排盯場，確保動線淨空滴水不漏。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 17則留言
離婚認愛喪偶單親爸爸新歡！Melody不忍全招了 「真實心聲」曝光
「Melody」殷悅於2023年宣布離婚後，與前夫吳育奇歷經長達2年的法律訴訟，直到去年才正式落幕。走出婚變的Melody認愛迎來第二春，也投入Podcast節目《姐妹悄悄話》，更跨足教育領域透過線上教學身分成為「英文老師」。Melody分享，在資訊爆炸的時代，清楚表達觀點與邏輯思考顯得格外重要。她認為，一個人不只要言之有物，還要能讓人信服，這也讓她深刻體會到「同頻」的重要性。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22則留言
快訊／川普接連出手！美股開盤4大指數全跌了
美國總統川普動作頻頻，除了宣布國家進入「緊急狀態」，揚言向任何「直接或間接向古巴供應石油的國家」課稅外，也提名聯準會（Fed）前理事華許（Kevin Warsh）為新任聯準會主席，是否影響美股有待觀察。可留意的個股則有，開出財報的蘋果（Apple）、威騰電子（Western Digital）。今（30）日美股開盤，4大指數一度全走跌。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 51則留言
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 46則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 104則留言
45人搶29席！國民黨中常委選舉結果出爐 完整名單一次看
國民黨今天（31日）進行中常委改選，而這也是黨主席鄭麗文上任以來，首次中常委選舉。這次一共有45名中央委員登記參選，最終選出29席中常委，將於2月4日就職，經過幾個小時的投開票後，名單也正式出爐。其中，國民黨立委陳菁徽以1341票獲最高票當選，日前遭民進黨台北市議員參選人馬郁雯指控賄選的鄧治平也順利選上。鏡報 ・ 17 小時前 ・ 13則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 117則留言
柯文哲為何對陳菊心有芥蒂？前幕僚揭從「這裡」開始 怨總統之路遭斷
即時中心／林韋慈報導監察院長兼國家人權委員會主委陳菊自2024年底因病住院請假至今，總統賴清德日前宣布准辭。對此，曾任陳菊幕僚的劉進興今（31）日發文表示，柯文哲對陳菊的怨恨，真正原因並非外界所傳的厭女情結，而是「心裡有鬼」，認為陳菊是他的剋星，甚至斷了自己前進總統府的路。民視 ・ 17 小時前 ・ 112則留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉 驚人場面全被拍
男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 5則留言