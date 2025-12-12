NBA》三巨頭累趴 快艇晚節又不保

快艇當前狀態不是「擺爛」，而是「白爛」！前兩戰感冒缺陣的火箭中鋒申坤，12日復出拿下22分、15籃板、5助攻與4抄截，帶領火箭驚險以115比113送給快艇3連敗，快艇目前戰績6勝19敗，排名位居西區倒數第3。

快艇最近3場客場比賽最後關頭都把比數追平，卻用各種離譜方式輸掉比賽，以昨天遭遇火箭為例，快艇讀秒階段被火箭連抓4個進攻籃板，才讓阿蒙湯普生完成致勝「三分打」，然後換成里歐納德進攻犯規葬送生機。

關鍵出在快艇總教練泰隆盧太過依賴「三巨頭」哈登、里歐納德與祖巴茲，哈登與里歐納德昨天都打超過40分鐘，祖巴茲也打35分鐘，3人到了最後關頭往往體能下滑，才會頻頻出現要命失誤，把勝利拱手讓人。

反觀火箭總教練烏度卡用人靈活多了，昨天除了申坤雙十，阿蒙湯普生也拿20分、9籃板及8助攻的接近大三元表現，賈巴里史密斯18分、10籃板，杜蘭特雖然投14中5，卻仍拿到16分，就連替補後衛哈勒戴都有13分。

就算「字母哥」阿提托康波身陷出走疑雲且受傷缺陣，公鹿昨天仍靠庫茲馬拿下本季新高31分，波提斯也替補貢獻27分、10籃板，爆冷以116比101斬斷「綠衫軍」塞爾提克5連勝，公鹿本季少了字母哥只拿2勝7敗。