NBA》不想打明星賽？Butler籲球迷：不要投票給我

金洲勇士明星前鋒Jimmy Butler，在勇士官方的全明星催票文底下搞笑留言，希望球迷們不要投票給他，還不如開個募資平台送他去加勒比海的島國度假。

NBA全明星賽投票如火如荼展開，各球隊皆在社群平台上幫隊上明星球員催票。金洲勇士除了一哥Stephen Curry以外，官方IG帳號也力推「士官長」Jimmy Butler，希望球迷一人一票，將他送進全明星賽。

官方努力催票，不過Butler本人似乎不太感興趣，在官方推文底下留言打趣道：「不要投票給我，不如開個GoFundMe（募資平台），把我送去巴貝多（加勒比海島國）好了。」受到球迷們熱烈回應及討論。

過去Butler曾六度入選全明星賽陣容，其中在2018年入選時，曾以「太累」為理由拒絕出賽，在當時引起不小的爭議。而彼時有機會以遞補名額首度入選的Lou Williams，也為因為Butler「霸佔」名額，讓自己成為遺珠之憾表達不滿，Butler事後也回擊Williams說，如果不滿可以來單挑，自己會證明自己憑什麼入選。

而本季Butler出賽25場，平均得到19.8分、5.6籃板、4.8助攻、1.5抄截，三分命中率44.2%生涯新高，是不俗的表現成績，再加上勇士是位於舊金山的大城市球隊，優秀的表現搭配地方球迷加成，Butler有望再次入選全明星賽，但這次卻打趣要球迷別投給他，或許這次球迷也會因應他的要求，讓他能夠好好備戰球季的比賽。