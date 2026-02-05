NBA／不是字母哥！勇士老鷹達成交易 庫明加、希爾德換「獨角獸」波辛基斯

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）的重磅消息，金州勇士在交易截止日前完成了一次跌破眾人眼鏡的交易。勇士隊已正式與亞特蘭大老鷹達成協議，送出高天賦卻缺乏出賽機會的23歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）與經驗豐富的神射手希爾德（Buddy Hield），成功換回身高221公分的明星長人波辛基斯（Kristaps Porzingis）。這樁交易不僅象徵著勇士隊確定無法追逐公鹿隊字母哥，也正式為庫明加在灣區引發的內部摩擦畫下句點。

勇士隊與亞特蘭大老鷹達成協議，送出庫明加（Jonathan Kuminga）與希爾德（Buddy Hield），換回波辛基斯（Kristaps Porzingis）。（圖／Shams IG）

這起交易案的導火線可追溯至上賽季，當時庫明加因不滿總教練科爾（Steve Kerr）的戰術配置與上場時間，透過媒體發聲，此後上場時機始終不固定，甚至本賽季幾乎都被DNP，最後決定在今年1月15日主動提出交易申請，勇士也趁機將他交易至老鷹。

現年30歲的「獨角獸」波辛基斯本季在老鷹場均能貢獻17.1分與5.1籃板，雖然因傷病問題導致本賽季僅出賽17場，但只要上場就能提供堪用的護框能力和十足的外線威脅，和柯瑞（Stephen Curry）的體系非常匹配。透過這次交易，勇士確定將目光放在明年球季士官長巴特勒（Jimmy Butler）大傷回歸後，三星聯手再次衝冠。

對於亞特蘭大老鷹而言，這是在楊恩（Trae Young）離開後的戰略轉型。在送走明星主控後，老鷹管理層顯然看中了庫明加的高上限天賦，有望成為新一代的側翼輪替。此外，希爾德的加盟也為這支年輕球隊注入了即戰力的外線火力。

然而，老鷹隊本季除了繳出全明星表現的強森（Jalen Johnson）外，還有2024選秀狀元里薩謝（Stéphane Risacher），庫明加在老鷹隊的上場時間或許會再受到壓縮。在這場橫跨東西區、牽動多位球星的豪賭，無疑讓2026年的NBA季後賽卡位戰增添了更多不可預測的變數。

