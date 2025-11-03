NBA》不滿遭罰154萬 Embiid回擊也該罰裁判
近年來場內場外表現都頗受爭議的NBA費城七六人全明星中鋒Joel Embiid，近日於對陣波士頓賽爾提克的比賽，做出爭議性慶祝動作，遭到NBA官方開出5萬美元的罰款。
事件發生於11月1日對陣波士頓塞爾提克的比賽中，七六人當家球星Joel Embiid在首節剩下7分08秒時完成一次「進算加罰」上籃後，做出類似摔角團體D-Generation X的「suck it」手勢。當下裁判雖未立即給予懲處，但NBA於11月3日宣布，Embiid因在比賽中做出不雅動作，遭罰款5萬美元（約新台幣154萬元），這也是Embiid生涯第四次因類似行為遭罰。
對此Embiid似乎有所不滿，並在社群平台X上發布了一張動圖，是過去聯盟某位裁判有點神似的判罰動作，並在貼文寫下：「既然我不能做那個『猥褻』、『阻擋犯規』的手勢，你們最好開始對裁判進行罰款。」
Embiid該場出賽25分鐘，攻下全場最高20分，包含13投6中、7次罰球全進，儘管自身表現不錯，但七六人最終仍以108：109一分之差敗給塞爾提克。
Joel Embiid於2014年被七六人以榜眼（第二順位）入選，曾帶領球隊七度闖入季後賽。生涯七度入選全明星賽，並在2022-23獲得例行賽MVP的殊榮。Embiid去年也代表美國夢幻隊參加奧運，並且與球隊偕同摘金。
在經歷2024-25賽季膝傷困擾後，本賽季Embiid目前平均每場可貢獻17.3分、5.3籃板。雖仍尚未回到巔峰時期，但狀態已逐漸回暖，而球隊採輪休策略保護其膝蓋。
