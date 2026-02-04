NBA／交易大限在即！哈登、JJJ、武切維奇都換隊 灰狼鎖定字母哥清薪資空間

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

NBA交易大限剩餘不到兩天，各隊都積極補強四處探詢消息，今（4）日也有許多筆交易誕生，其中不乏明星球員在內，以下整理今天已談成的交易：

今日共達成4筆交易，其中知名球員哈登（左）和小傑克森（右）都轉投別隊。（圖／美聯社）

【灰熊爵士交易】

灰熊獲得：Walter Clayton Jr.、Kyle Anderson、Taylor Hendricks、 Georges Niang及三枚未來首輪選秀籤

爵士獲得：前最佳防守球員Jaren Jackson Jr.、John Konchar、 Jock Landale及Vince Williams Jr.

【公牛活塞灰狼三方交易】

公牛獲得：Jaden Ivey、老將Mike Conley Jr.

活塞獲得：射手Kevin Huerter、Dario Saric、灰狼提供的2026首輪選秀籤互換權

灰狼清出薪資空間

【公牛塞爾提克交易】

公牛獲得：Anfernee Simons、2026年二輪選秀籤

塞爾提克獲得：Nikola Vucevic、2027年金塊二輪選秀籤

【快艇騎士交易】

快艇獲得：Darius Garland、二輪選秀籤

騎士獲得：明星後衛James Harden

此外，根據《Sports Illustrated》的記者Chris Mannix報導，灰狼正積極使一個四方交易成真，並想以此交易得到全明星大前鋒「字母哥」Giannis Antetokounmpo；根據多方報導也顯示，熱火以及勇士也都設法想網羅Antetokounmpo。

