NBA》保羅喬治傷癒 掀翻老東家快艇

今年7月膝蓋動刀的全明星賽級別超級巨星保羅喬治，經過4個月的復健後終於在18日傷癒歸隊，雖然只貢獻9分、7籃板，但依舊帶領七六人110比108逆轉擊敗老東家快艇。

現年35歲的保羅喬治是加州帕姆代爾人，2024年夏天與七六人簽下一份為期4年合約，上賽季他只打了41場比賽就受傷，並在今年7月接受膝蓋手術。在因傷缺席賽季最後6周之前，他場均得到16.2分、5.3個籃板和4.3次助攻。

保羅喬治曾在快艇效力5個賽季，所以這場比賽對他來說也算是「回鄉之旅」。18日先發打了21分鐘，9投2中，似乎尚未熟悉場上節奏，正負值為-9，全隊倒數第二。

曾9次入選全明星賽的保羅喬治，回到球隊的時機解除了球隊戰力燃眉之急，因為目前只打6場比賽的恩比德出賽時間極不穩定，保羅喬治的歸隊提供球隊穩定軍心力量。

此役第4節七六人在馬克西的領軍下吹起14比3的反攻號角，最終逆轉了整個戰局。「大鬍子」哈登攻破生涯28000分大關，成為NBA史上第11人，可惜最後兩波出手都失敗的他，背負了戰敗責任。

約基奇繳出38分、18籃板、13助攻的超級大三元數據，生涯第48次端出30分以上的大三元成績單，追平東契奇與韋斯布魯克，並列史上第二，僅次於「大O」奧斯卡羅伯森，不過金塊127比130不敵公牛，讓這個紀錄之夜蒙塵。

尋求衛冕的雷霆，面對西區墊底的鵜鶘，光是第1節就狂砍49分，寫下隊史紀錄，最終126比109收下6連勝，開季至今15勝僅吞下1敗。