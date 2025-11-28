NBA》傑倫威廉斯歸營 雷霆如虎添翼

黃及人／綜合報導

黃及人／綜合報導

黃及人／綜合報導

本季開局強勢拿下領先全聯盟18勝1敗戰績、平均勝分高達16.5分的衛冕軍雷霆，如今即將更強大了，因為休賽季進行手腕手術的「二當家」傑倫威廉斯，將於29日雷霆主場出戰太陽傷癒回歸，雷霆陣容總算完整。

上季拿下場均21.6分、5.3籃板、5.1助攻與1.6抄截「破繭而出」表現的傑倫威廉斯，跟騎士莫布利是上季「唯二」同時入選年度最佳球隊與年度防守球隊的球員，更在上季季後賽跟亞歷山大攜手轟下史上第4高的1180分。

廣告 廣告

但在上季總冠軍賽期間，傑倫威廉斯始終帶著右手腕韌帶撕裂傷勢硬撐，仍幫雷霆封王，隨後今年7月進行手腕手術，10月31日接受取出螺絲手術，終在缺席本季前19場後復出，他也提前宣告無緣本季年度獎項票選。

在傑倫威廉斯缺陣期間，雷霆仍打出強勢開局主因，除了亞歷山大，「二年級生」阿傑米契爾場均15.9分、3.6助攻與1.7抄截表現搶眼，替補射手艾塞亞喬也繳出場均生涯新高13.2分、三分命中率4成02亮眼成績。

勇士球迷擔憂的史蒂芬柯瑞傷情終於出爐！柯瑞確定將因大腿股四頭肌挫傷，至少休兵一周以上，傷勢並未相當嚴重，這對未來一周只打兩場主場比賽的勇士來說，可說是不幸中的大幸，但隨後勇士將進行客場4連戰。