NBA》免費也願意回歸？ Simmons鬆口談重返76人

NBA賽季已經過四分之一，各隊陸續完成球隊的磨合，但準備了整個休賽季的前全明星前鋒Ben Simmons，卻直到現在，仍然沒有球隊給予合約，至今仍是自由球員身份。日前他在社群平台上留言道：「就算不要錢，現在我也想回七六人效力。」



因為大大小小的傷病痛，使得Simmons近三個賽季，僅一個賽季超過50場，並且場均得分僅有5.9分。儘管每個休賽季都透過社群平台上展現自己的訓練成果，但不穩定的出賽，以及始終修不好的投籃能力，也讓他在今年成為完全自由球員後，至今沒有受到任何球隊的青睞。

Ben Simmons進三年場均僅得5.9分。（圖／擷取自Basketball Reference數據網站）



看似NBA生涯已經到頭的Simmons，在Instagram上的一條評論按讚，該留言表示他很適合回費城76人隊效力，間接表明了，他很想重返生涯的起點重新開始。



作為2016年的狀元秀，Simmons在正式進入NBA的首個賽季立刻兌現天賦，與當家中鋒Joel Embiid一同帶領球隊打進睽違6年的季後賽。不過Simmons始終沒辦法帶隊更進一步，而逐漸被球迷視為不敢投籃只能傳球的球員，諷刺的是，在2016年，Simmons在熱身賽出場時，第一個運動戰得分，正是一個美如畫的跳投。



2021年季後賽，他不善投籃的問題遭到放大，面對分區第二輪的搶七戰時，眼看有一個禁區極大的空檔，Simmons居然選擇傳球，球隊最後也以輸球收場。賽季外，抨擊Simmons的聲浪逐漸越來越大，與76人的不和也上升到檯面上，這也成為Simmons要求交易離隊的導火索。

2021年季後賽七六人對陣老鷹搶七戰關鍵時刻，Ben Simmons禁區空檔傳球引發球迷爭議。（圖／擷取自YouTube）



而如今，輾轉待過籃網、快艇等球隊，不僅出賽場次降低，數據也是年年下滑，最後在本賽季，面臨無球可打的窘境時，Simmons表明了想要回到76人的意願，當球迷在社群上提問到：「如果以底薪合約，你願意回來效力嗎。」他更是直言道：「免費我都願意去。」更凸顯了他極欲證明自己還能打球的鬥爭心態。



Simmons留言中強調：「這跟錢沒關係。這其中的意義遠比他們說的要深遠，所以我才一直堅持下去，現在我的重點是讓身體恢復到100%的狀態，然後繼續在場上拚搏。」這也透漏了他的身體情況尚未恢復，也同時表達了他至今為止仍然不願意放棄舞台的意願。