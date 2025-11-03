NBA》入豪宅遭竊俱樂部 亞歷山大報平安

上季包辦年度與總冠軍賽MVP的雷霆球星亞歷山大，3日親口證實自己位於奧克拉荷馬市的住家，在上個月底遭遇入室盜竊，當時他正在進行雷霆與巫師比賽，「總而言之，大家都平安無事，這才是最重要的。」

亞歷山大淡定表示，「其他的一切都會過去的，但我的親人都平安無事，所以我也沒事，我很開心。」他的豪宅位居奧克拉荷馬市高級住宅商場區尼可斯城，且在先前Netflix節目「最佳五人」當中公開曝光過他家的外觀。

在美國時間10月30日晚上7點45分左右，雷霆正在主場迎戰巫師，當地警方接獲報案有一戶人家發生入室竊盜案，隨後警方發布聲明，「嫌犯在警方到場之前逃離現場，雖然目前沒人遭到逮捕，卻沒理由認為公眾處於危險之中。」

廣告 廣告

亞歷山大遭遇這起竊盜案，跟近幾個月以來美國各地知名職業運動員家中發生的一系列竊盜案如出一轍，這些職業運動員的家被竊賊鎖定的原因，是人們認為他們家中藏有高檔物品，然後幾乎都趁比賽日砸窗進屋行竊。

這些最近家裡遭竊的職業運動員，NBA除了亞歷山大以外，還有湖人球星東契奇，NFL的堪薩斯酋長四分衛馬霍姆斯與防守線衛凱爾西、辛辛那提孟加拉虎四分衛喬伯羅，以及NHL匹茲堡企鵝39歲老將馬爾金。