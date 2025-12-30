NBA》全明星賽首輪投票開獎 詹皇大暴跌

NBA今（30）日公布全明星賽首輪投票結果，西區湖人新王Luka Dončić暫居票王、東區則由公鹿Giannis Antetokounmpo摘冠，皆由國際球員霸榜，美國本土球員則是勇士球星Stephen Curry拿下西區第三名。

NBA全明星賽於18日如火如荼進行，投票評分權重將由球迷50%、球員25%、媒體25%的比例進行，今年再度打破位置枷鎖，過往會以前、後場位置各自分配，今年則完全以人氣投票與專業評選決定。

西區國際球員霸榜 美國本土式微

NBA今日正式公布首輪票選結果，西區由湖人球星Luka Dončić（斯洛維尼亞）以124萬9581票暫居全明星賽人氣王位置；金塊當家中鋒Nikola Jokic（塞爾維亞）緊追在後。值得一提的是，西區前五名中，除了排名第三的勇士球星Stephen Curry以外，全都是國際球員，包括第四名的雷霆Shai Gilgeous-Alexander（加拿大）、以及馬刺Victor Wembanyama（法國），顯示國際球員的統治力。

廣告 廣告

NBA全明星賽投票西區首輪結果。（圖／翻攝自NBA官方臉書）

年輕球員取代中生代 新時代來臨？

東區則由公鹿前鋒「字母哥」Giannis Antetokounmpo奪冠，雖然字母哥Antetokounmpo近期飽受傷病困擾，但仍然以119萬2296票位列第一；七六人後衛Tyrese Maxey、賽爾提克前鋒Jalen Brunson與活塞當家控衛Cade Cunningham票數都突破百萬，競爭十分激烈，從票選結果也明顯發現，人氣版圖產生劇變，年輕球員正在逐漸取代中生代球員。

此外，過往幾乎年年都制霸的「詹皇」LeBron James，這次在首輪僅以53萬票位列西區第9名，但考慮到LeBron在美國的高人氣，加上湖人位於大城市洛杉磯，因此很可能會後來居上。

NBA全明星賽投票東區首輪結果。（圖／翻攝自NBA官方臉書）

全新「美國VS.世界」賽制

今年全明星賽將迎來全新賽制，NBA官方表示，「2026年NBA全明星賽將首度推出全新的『美國vs世界』賽制，屆時將有2支美國隊與1支世界隊，進行4場12分鐘的循環賽。」