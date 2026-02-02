NBA》全明星週西洋情人節開跑 六新星首參戰

NBA全明星週2月14日到16日即將在洛杉磯快艇主場舉行，NBA公佈全明星賽完整名單，其中包括金塊隊Jamal Murray、雷霆隊Chet Holmgren等人，共有六位首度入選的球星，另外「詹皇」LeBron James雖然未繼續以先發之姿入選，不過仍舊連續22年入選，續寫不老傳奇。

世代交替 六位球星首度入選

這次全明星賽的入選名單中，有六位球星是第一次入選全明星賽，分別是波這藍拓荒者Deni Avdija、底特律活塞Jalen Duren、奧克拉荷馬雷霆Chet Holmgren、亞特蘭大老鷹Jalen Johnson、丹佛金塊Jamal Murray以及邁阿密熱火Norman Powell。

Deni Avdija在本賽季均場可貢獻25.5分7.2籃板6.7助攻，表現十分出彩，甚至在總得票上力壓金洲勇士隊Stephen Curry，成為西區票榜的第二名僅次於票王的Luka Dončić。

Jamal Murray與Norman Powell雖然是首次入選，但兩人都在聯盟中打了10季以上，今年首度入選。不少球迷都認為，他們太低調了，實力絕對值得入選，尤其是Murray，由於西區過去十年神仙打架，因此Murray一直是遺珠之憾。

詹皇續寫不老傳說 入選卻遭質疑

聯盟歷史最久長青樹LeBron James，雖然無緣繼續入選先發陣容，不過在媒體與球員的加持下，他仍然入選2026年的替補名單，連續22年入選全明星賽，也續寫新紀錄。

不過外界對他的入選也有不少質疑，外界認為還有許多更值得入選的名單，如地主洛杉磯快艇隊的Kawhi Leonard，本季傷癒復出的他重拾身手，場均27.1分創生涯新高，也是這次明星賽一大遺珠。快艇總教練Tyronn Lue也幫子弟兵打抱不平，認為他是近期最佳球員，沒有入選實在可惜。

年屆37仍先發 Curry成明星賽最老後衛

西區先發名單中還有一個名字仍屹立不搖，也就是勇士隊的Stephen Curry，除了是本屆年紀最大的後衛外，他也改寫NBA歷史最老的明星賽先發後衛紀錄。

本季Curry場均可砍下27.2分3.5籃板與4.8助攻，且仍然以近四成的三分命中率場均轟近4.5顆三分球，持續朝著生涯5000顆三分球的紀錄邁進。

在確定自己是歷史最老的先發明星賽後衛時，他苦笑道：「其實我現在很享受這件事，我喜歡現在都以我是最老達成的肯定，也希望我可以持續發揮現在水準，未來還有機會能繼續推進像紀錄。」

美國隊 vs.世界隊全新賽制

本屆NBA全明星賽將於2月16日在洛杉磯快艇的新主場Intuit Dome舉行，這是洛杉磯第7次舉辦全明星週，也是快艇移師新主場首次舉行，洛杉磯地區曾在2018年、2011年、2004年、1983年、1972年和1963年舉行過全明星週。

今年賽制再度打破常規，除了取消所有位置限制，東西區各選出12個名單以外，比賽模式也改採為三隊四戰的循環賽，將由2支美國球員組成的全明星隊對上1支國際球員組成的全明星世界隊進行對抗。前三節12分鐘由三隊循環對戰，而最後一節則由戰績最好的兩支球隊進行對決，由淨勝分最高的球隊獲勝。