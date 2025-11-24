NBA／全隊只剩2人非賣品！國王傳對勇士庫明加仍感興趣

金州勇士。（資料圖／美聯社）





NBA沙加緬度國王本季目前戰績僅4勝13敗，排名西區倒數第二，據了解，球團除25歲的穆雷（Keegan Murray）與23歲的克里夫（Nique Clifford）兩名年輕戰力被列為「非賣品」外，其餘球員都可能成為交易籌碼。

國王日前慘敗灰熊41分，引發球團高層重新評估球隊走向。新任總管佩瑞（Scott Perry）認為，與其急於挽救本季戰績，不如將重點放在累積未來資產，透過交易換回更年輕、具發展性的球員，重建才是現階段首要任務。

根據《The Stein Line》記者費雪（Jake Fischer）報導，穆雷與克里夫是國王唯一設定為不可交易的球員，被視為重建核心。

至於其餘陣容，包括全明星中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）、前鋒德羅展（DeMar DeRozan）、後衛拉文（Zach LaVine）。

甚至是具經驗的即戰力如衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、施羅德（Dennis Schroder），都可能在交易市場上被推向談判桌。

國王目標鎖定年輕潛力球員，而勇士23歲前鋒庫明加正是球隊青睞的補強選項。NBA記者希尼（Evan Sidery）透露，國王與勇士休賽季期間曾討論過庫明加的交易案，外界普遍預期雙方會在交易截止日前重啟協商。

報導推測國王若要換來庫明加，可能必須送出沙波尼斯與後衛艾利斯（Keon Ellis）；勇士方面則可能以穆迪（Moses Moody）、希爾德（Buddy Hield）及庫明加（Jonathan Kuminga）作為交換籌碼。

