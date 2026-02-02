NBA／兩大流量王者交鋒！湖人踢館尼克票價狂飆「頂層看台也要1.2萬」創科比退休戰後新高

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

洛杉磯湖人此戰作客紐約尼克主場麥迪遜花園廣場，是兩大流量球隊之戰，雙方前2節比數糾纏，但在第3節尼克單節打出38：26攻勢，最後湖人反撲無力，最後尼克便以112：100的比數氣走湖人，成功捍衛主場。

湖人此戰作客尼克主場，上半場比數糾結，然而下半場湖人進攻當機，最終由尼克以112：100收下這場流量之戰勝利，延續近期6連勝。

（圖／美聯社）

湖人方面，依然是雙星領軍，東契奇（Luka Dončić）本戰轟下30分15籃板8助攻，詹姆斯（LeBron James）也有22分6助攻，但湖人本戰3分命中率低迷，全場42投僅12中，團隊3分命中率僅28.6%，另外，湖人又是在第3節防守崩盤遭尼克單節灌入38分，是落敗主因。

尼克此戰先發人人有功，5人得分都上雙，哈特（Josh Hart）有20分4籃板，阿努諾比（OG Anunoby）則拿下25分8籃板，板凳第6人沙米特（Landry Shamet）此戰也跳出來拿了23分，尼克在第3節內線進攻基本上是予取予求，單節油漆區內進攻15投10中，外線也命中5顆，從半場落後4分一舉逆轉以8分領先進入第4節，自此，湖人無力反撲，尼克最終以112：100的比數成功獲勝，目前6連勝中。

另外，根據美國二手票販賣網站TickPick統計，今日湖人尼克之戰門票平均要價912美元（約29000台幣），是自從科比（Kobe Bryant）2016主場退休戰以來最貴的NBA賽事，其中，場邊席要價70000美元，連頂層看台的席位都要375美元，足以看出湖人及尼克兩支大城市球隊的吸睛程度。

