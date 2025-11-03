NBA》公牛馬刺吞首敗 剩雷霆贏不停

隨著3日公牛116比128不敵尼克、馬刺118比130輸給太陽，本季還能繼續保持不敗之身球隊，僅剩昨以137比106痛宰鵜鶘的衛冕軍雷霆，雷霆不僅連兩年拿到開季7連勝（史上第3隊）佳績，也讓鵜鶘苦吞開季6連敗。

「感覺我們現在是一支更強球隊，」連續79場得分破20並列史上第3的亞歷山大說，「過去一年以來，我們一直努力提升，從上季開始到現在，我們已有一整年並肩作戰經驗，現在的我們肯定比一年前還要強。」

如同亞歷山大所說，雷霆本季確實相當強大，就算昨天托特感冒缺陣，霍姆格倫連3場下背部拉傷沒打，甚至傑倫威廉斯本季到現在還因休季期進行右手腕手術還沒上過場，雷霆仍有足夠戰力修理本季還沒贏過的鵜鶘。

鵜鶘開季狀態欠佳，就連先發陣容也無法固定下來，目前6場比賽平均輸分18.2分，最近4場當中更有3場慘輸對方30分以上，先前謠傳球員開始對總教練威利格林的調度與訓練方式不滿，看來威利格林的「飯碗」恐將不保。

至於本季「黑馬」公牛昨天遭到尼克狠狠教訓，一度落後尼克到25分之多，關鍵就是尼克主控布朗生輕鬆攻下31分，唐斯也有20分、15籃板，甚至先前場均只拿2.8分的哈特，也總算適應第六人角色貢獻14分、9籃板。

跟公牛同樣中止開季5連勝的馬刺，敗北主因出在文班亞馬遭到太陽死守，全場投14中4，僅拿9分，更發生6失誤，這是他自從去年10月30日以來首度得分沒到兩位數，馬刺選秀榜眼迪倫哈普更因左小腿挫傷提前退場。