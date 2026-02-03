NBA》公鹿忍痛開價 字母哥不想當勇士

6日交易期限將屆，「字母哥」阿提托康波離開待了12年的密爾瓦基眼見無法挽回，公鹿也正式開出交易籌碼，那就是潛力新秀與大量選秀權，而目前檯面上爭取最積極的莫過於熱火、灰狼、尼克以及勇士了，但另有專家直言他不想加盟勇士，以免走上杜蘭特過往的老路。

連10年入選全明星賽的阿提托康波，最近兩年卻與球隊漸行漸遠，最終在本季全面爆發，直接提出交易請求。即便公鹿不願接受事實，甚至多次駁斥傳聞，可惜公鹿本季戰績持續探底，目前18勝29敗、5連敗纏身，東區倒數第3，慘不忍睹。

《ESPN》知名記者查拉尼亞昨撰文指出，公鹿現在不但聽取報價，還積極希望得到一位年輕的潛力新秀或大量選秀權。本季阿提托康波出賽30場，場均貢獻28.0分、10.0籃板和5.6助攻，投籃命中率64％，右小腿受傷從1月25日缺陣至今。

目前勇士開出包含卓雷蒙格林、庫明加、波齊姆斯基、穆迪和5個未來選秀權的交易籌碼，展現最大誠意來爭奪阿提托康波，但美媒資深記者費雪認為，字母哥若去勇士可能會重蹈2016年杜蘭特離開雷霆，帶槍投靠勇士後與柯瑞聯手摘下2座冠軍金盃，卻承受龐大球迷批評的下場。更別說如今的勇士更加老邁，想要再奪冠的難度也就更高了。