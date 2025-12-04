NBA》公鹿欲振乏力 字母哥又想走人

公鹿4日雖以113比109擊退活塞止敗，但根據《ESPN》報導，「字母哥」阿提托康波和經紀人薩拉西斯正與公鹿隊進行對話，討論他最適合的去向是留在公鹿還是轉隊。

阿提托康波在這場比賽僅打了3分鐘就因右小腿拉傷提前退場，總教練瑞弗斯賽後表示，阿提托康波將接受核磁共振檢查，但球團已排除跟腱受傷的可能性。針對《ESPN》記者查拉尼亞賽前驚爆阿提托康波可能出走，瑞弗斯闢謠，「雙方沒有進行任何對話，而且堅信阿提托康波『熱愛密爾瓦基，熱愛公鹿隊』。」

廣告 廣告

公鹿目前戰績10勝13敗，過去10場比賽輸掉其中8場。多位消息人士認為，球隊的連敗讓字母哥、管理階層、教練團以及其他球員都感到沮喪，除非賽季出現戲劇性轉機，否則字母哥的離開「已成定局」。

瑞弗斯說，「我們想贏球！之所以會傳出這樣的消息是因為我們賽季至今打得不好，但這並不是阿提托康波想要離開球隊的因素，畢竟到目前為止我們之間都沒有進行過這樣的討論。」

今夏阿提托康波就曾有過離開公鹿的想法，並且表達要加盟尼克的意願，可惜最終沒有如願。明年10月阿提托康波有資格續簽一份為期4年、價值2.75億美元的頂級合約，如果被交易，他可以在交易完成後6個月內與其他球隊簽訂相同的合約條款。

阿提托康波在場上時，公鹿的進攻效率為每百回合126.9分，位列NBA第1；但當他不在場上時，每百回合107.7分的進攻效率跌至倒數第3。一旦離開，公鹿恐將淪為後段班球隊。