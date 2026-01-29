NBA／公鹿開放聽取字母哥交易報價 勇士有意網羅組夢幻連線

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

密爾瓦基公鹿看板球星安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）上週因右小腿拉傷，確定缺陣4至6週，聯盟今（29）日凌晨隨即投下震撼彈。據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，面對本季戰績低迷與傷病衝擊，公鹿已正式開始傾聽各隊對這名兩屆MVP的交易報價，這也是安特托昆博效力球隊12年來，公鹿首度明確鬆口開放交易可能性。

據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，面對本季戰績低迷與傷病衝擊，公鹿已正式開始傾聽各隊對這名兩屆MVP的交易報價。（圖／美聯社）

目前公鹿僅繳出18勝27敗，排名東區第12，團隊化學效應不佳，攻守效率雙雙跌落聯盟後段班。隨著2月5日交易截止日逼近，包括金州勇士、邁阿密熱火、明尼蘇達灰狼與紐約尼克等隊皆被點名有意評估。其中勇士動作最為積極，即便陣中剛遭逢「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷的重創，管理層仍希望透過引進安特托昆博，為陷入困境的球季尋求突破，並與柯瑞（Stephen Curry）組成話題十足的夢幻連線。

不過，公鹿並未急於在季中拍板交易。消息指出，總經理霍斯特（Jon Horst）已向各隊表明交易門檻極高，方案必須包含一名「頂級年輕核心」及大量首輪選秀權。若截止日前未出現理想報價，公鹿傾向將談判延至休賽季，待選秀順位明朗後再行評估。此外，安特托昆博最快可於2027年夏天跳脫合約成為自由球員，這也讓公鹿在重建談判上仍握有一定時間與籌碼。

