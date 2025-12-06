NBA／前湖人中鋒坎貝爾驚傳逝世！離奇死因曝光

前湖人中鋒坎貝爾（右）。（圖／路透社）





前湖人中鋒坎貝爾（Elden Campbell）日前傳出離世消息，家屬與相關單位今證實，他近日在美國佛羅里達州釣魚時突然發生緊急醫療狀況，隨後溺水身亡，享年57歲。

坎貝爾出身克萊姆森大學（Clemson），是校史得分王，大學生涯累計1880分，並3度入選ACC年度最佳陣容。

1990年NBA選秀，他在首輪被洛杉磯湖人選中，職業生涯初期與布萊恩（Kobe Bryant）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）等球星共同效力，是湖人90年代的重要禁區戰力。

在湖人效力9年後，坎貝爾於1999年被交易至黃蜂，之後陸續效力超音速、籃網與活塞，並在2003-04賽季隨活塞奪下NBA總冠軍，隔年正式退休。

坎貝爾生涯共出賽1044場例行賽，場均10.3分、5.9籃板、1.5火鍋。消息曝光後，克萊姆森大學與湖人隊等紛紛發布聲明悼念，向這位昔日禁區悍將表達不捨與哀悼。

