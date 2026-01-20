NBA／勇士勝利蒙陰影！明星前鋒巴特勒膝蓋前十字韌帶撕裂 賽季報銷

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

金州勇士今（20）日主場迎戰邁阿密熱火，賽前球團特別播放致敬影片，向曾助隊奪下兩座總冠軍的威金斯（Andrew Wiggins）致意。勇士最終以135：112擊敗熱火，收下4連勝，但第三節中段主力前鋒巴特勒（Jimmy Butler III）膝蓋受傷痛苦倒地，讓勇士隊的勝利蒙上陰影。稍早，檢查結果出爐，前十字韌帶撕裂，確定整季報銷。

勇士本場雖獲勝，但主力前鋒巴特勒（Jimmy Butler III）於第3節時膝蓋受傷，需隊友攙扶才能回球員休息室。（圖／美聯社）

本場比賽勇士火力全開，全隊6人得分上雙，稍早入選明星賽先發的後衛柯瑞（Stephen Curry）繳出19分、11助攻的雙十成績，球隊重點培養的年輕後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）攻下全場最高24分，巴特勒也有17分進帳。勇士外線手感火燙，三分球51投24中，命中率高達47.1%，徹底擊潰熱火防線。

不過，第三節中段一次爭搶球權時，巴特勒落地瞬間膝蓋出現不自然反折，隨即抱膝倒地，表情相當痛苦，最後在兩名隊友攙扶下返回休息室。

熱火方面，威金斯回到灣區拿下18分、5籃板，鮑威爾（Norman Powell）攻下全隊最高21分，二年級中鋒韋爾（Kel'el Ware）貢獻15分。不過熱火全場命中率僅39.4%，並發生多達19次失誤，成為落敗主因。

賽後被問到巴特勒傷勢若影響輪換時，已經多場連續被DNP的前鋒庫明家（Jonathan Kuminga）是否會上場，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）鬆口表示，「當然，一定會。」庫明家目前身陷交易風波，有消息傳出國王及小牛隊對網羅他有興趣，是否真的會上場有待觀察。

