NBA》勇士推蝦兵蟹將 作客爆冷宰掉騎士
史蒂芬柯瑞、吉米巴特勒、卓雷蒙格林與荷福德等主力全都因傷缺陣，勇士7日仍靠「三年級生」史賓塞在NBA生涯首度先發、攻下生涯新高19分，桑托斯也有14分，爆冷以99比94解決地主騎士，勇士勝率也重返5成。
「我們雖然只有10個人，但今天上場的都是很有活力的年輕人，對手是背靠背出賽，所以只要我們加快節奏，就可找到對我們有利的出手機會。」史賓塞說，「我們現在12勝12敗，儘管持續受到傷病困擾，卻沒什麼好擔心。」
勇士總教練科爾昨天刻意把波傑姆斯基、穆迪兩名過往擔任先發的球員，改從替補出擊，結果波傑姆斯基貢獻10分，穆迪9分，科爾說：「讓波傑姆斯基從替補打起的部分考量，是讓他觀察比賽開局狀態，且提醒他照方式打。」
科爾昨天反而讓庫明加先發上場，他卻交出投10中1，只有4分、7籃板的低迷表現，科爾表示，每個球員在賽季期間都有起伏，不會因為庫明加昨天表現進行批判，「有人表現出色，有人表現掙扎，但我們贏了就好。」
騎士以米契爾29分最高，其中末節包辦16分，卻在最後4.1秒錯失追平比數的三分出手，莫布利18分居次，可是騎士包含全場命中率（3成46）與三分命中率（2成36）皆創本季新低，或許背靠背出賽確實造成影響。
「大鬍子」哈登昨拿34分，正式超越「甜瓜」安森尼成為歷史得分排行榜第10名，距離史上第9的「俠客」歐尼爾還差294分，哈登卻在最後2秒無法投進追平三分球，讓快艇只能以106比109飲恨輸給地主灰狼。
其他人也在看
NBA／前湖人中鋒坎貝爾驚傳逝世！離奇死因曝光
NBA／前湖人中鋒坎貝爾驚傳逝世！離奇死因曝光EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 10
NBA/超越詹皇！獨行俠狀元弗拉格再創紀錄 登頂史上第一人
達拉斯獨行俠今（7）日在主場以122比109力退休士頓火箭，近五戰收下四勝。18歲的新科狀元郎弗拉格（Cooper Flagg）再次締造紀錄，全場攻下19分、5籃板、3助攻外帶2抄截、2阻攻，生涯已累積三場「15分、2抄截、2阻攻」的比賽，成為NBA史上達成此數據最多場的18歲球員，超越「詹皇」詹姆斯（LeBron James）與布萊恩（Kobe Bryant）的2場紀錄。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
NBA》勇士少了Stephen Curry無礙 靠團隊拿下「勇騎大戰」勝利
近期遇上主力傷兵困擾的金州勇士，7日前往克里夫蘭作客騎士，靠著打出漂亮的團隊籃球，第4節也成功擋住騎士反撲，最終以99比94贏球，勝率也重回5成。Yahoo奇摩運動 ・ 18 小時前 ・ 1
NBA／哈登擠進史上得分前10 比肩喬丹和科比！締造後衛第3人
快艇7日交手灰狼，決勝節慘遭逆轉最終28：37吞敗，此役砍出全場最高34分的哈登（James Harden），賽後生涯總得分來到28290分，正式超越安東尼（Carmelo Anthony）擠進史上前10，為喬丹（Michael Jordan）和布蘭恩（Kobe Bryant）後第3位登上榜單的後衛。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 11
NBA》生涯31000分史上第8人 KD想持續提升自己排名
休士頓火箭今天主場117比98擊敗鳳凰城太陽，Kevin Durant面對前東家除第2節砍進本季單節新高17分幫助球隊逆轉局面外，也達成生涯31000分里程碑，是史上第8人。他表示，會繼續努力提升自己在榜單上排名。TSNA ・ 1 天前 ・ 2
NBA》James讓後人難以超越的高牆！連續1297場得分雙位數紀錄有多誇張
湖人隊球星詹姆士日前中斷個人連續1297場得分達到雙位數的紀錄，毫無疑問地，這將和張伯倫單場100分一樣，成為後人最難以望其項背的數據障礙之一。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 4
NBA／勇士4大主力缺席照樣剋騎士 史班瑟頂替柯瑞先發攻生涯新高19分
金州勇士7日以99：94打敗克里夫蘭騎士，即便這場比賽少了柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）、霍福德（Al Horford）和格林（Draymond Green）4員大將，但勇士仍是靠著防守拿下勝利。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 發起對話
NBA/海岸線見不明物體 前湖人中鋒驚爆溺斃身亡
洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾（Elden Campbell）先前傳出離世消息，享年57歲，如今媒體曝光其死因，判定為意外溺水，他的遺體被沖上佛羅里達州一處海灘，隨後被民眾發現並報案。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
NBA／杜蘭特31000分！史上第8人 1141場達陣追平詹姆斯並列史上第3快
賽前差4分可以達成生涯31000分里程碑，「KD」杜蘭特（Kevin Durant）6日在主場迎戰前東家太陽的比賽不僅達標還寫下紀錄，他在生涯第1141場出賽進入31000分俱樂部，追平詹姆斯（LeBron James）並列NBA史上第3快。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
NBA》Stephen Curry今日數據 勇士賽程、直播資訊
金州勇士頭號球星Stephen Curry出戰NBA 2025-26賽季。Yahoo奇摩運動 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
NBA／詹姆斯中斷1297場雙位數得分紀錄後輪休 里夫斯轟36分救不了湖人
前一場比賽助攻八村壘投進決殺三分球，讓自己的連續得分雙位數場次停在1297場，6日湖人繼續在客場面對塞爾提克，詹姆斯（LeBron James）這場比賽沒有在出賽名單，湖人最多落後29分，終場105：126輸球。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
NBA》恭喜！Luka Dončić宣布第二個孩子誕生
洛杉磯湖人球星 Luka Dončić 於美國時間週六早上宣布，他的第二個女兒誕生，並在 Instagram 發布她的名字Olivia。Dončić 與未婚妻 Anamaria Goltes 已經有一名兩歲的女兒 Gabriela。TSNA ・ 13 小時前 ・ 發起對話
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 9 小時前 ・ 7
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 648
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 38
入冬最強冷空氣「這天」報到！ 平地最低溫恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導氣象專家吳德榮表示，未來一週天氣將出現明顯變化，明（7）日全台天氣晴朗穩定、白天微熱早晚偏涼，但自下週一（8日）東北...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 11 小時前 ・ 177
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 175
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 11 小時前 ・ 194
賴瑞隆落淚！家人捲霸凌事件 當面向被害人母親致歉
即時中心／徐子為、黃彥翔報導民進黨高雄市長擬參選人、立委賴瑞隆的家人疑似涉入校園霸凌案件。對此，賴瑞隆今（7）日下午召開記者會時哽咽落淚，除了再次向受害者家屬表達最誠摯的歉意外，也允諾未來將替家人辦理轉學，同時持續帶家人看心理醫師，希望能做好所有善後工作。賴瑞隆今下午5點已與被行為人的媽媽見面，當面表示歉意。雙方取得諒解並共同合作，協助彼此孩子的成長。民視 ・ 9 小時前 ・ 112