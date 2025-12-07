NBA》勇士推蝦兵蟹將 作客爆冷宰掉騎士

史蒂芬柯瑞、吉米巴特勒、卓雷蒙格林與荷福德等主力全都因傷缺陣，勇士7日仍靠「三年級生」史賓塞在NBA生涯首度先發、攻下生涯新高19分，桑托斯也有14分，爆冷以99比94解決地主騎士，勇士勝率也重返5成。

「我們雖然只有10個人，但今天上場的都是很有活力的年輕人，對手是背靠背出賽，所以只要我們加快節奏，就可找到對我們有利的出手機會。」史賓塞說，「我們現在12勝12敗，儘管持續受到傷病困擾，卻沒什麼好擔心。」

勇士總教練科爾昨天刻意把波傑姆斯基、穆迪兩名過往擔任先發的球員，改從替補出擊，結果波傑姆斯基貢獻10分，穆迪9分，科爾說：「讓波傑姆斯基從替補打起的部分考量，是讓他觀察比賽開局狀態，且提醒他照方式打。」

科爾昨天反而讓庫明加先發上場，他卻交出投10中1，只有4分、7籃板的低迷表現，科爾表示，每個球員在賽季期間都有起伏，不會因為庫明加昨天表現進行批判，「有人表現出色，有人表現掙扎，但我們贏了就好。」

騎士以米契爾29分最高，其中末節包辦16分，卻在最後4.1秒錯失追平比數的三分出手，莫布利18分居次，可是騎士包含全場命中率（3成46）與三分命中率（2成36）皆創本季新低，或許背靠背出賽確實造成影響。

「大鬍子」哈登昨拿34分，正式超越「甜瓜」安森尼成為歷史得分排行榜第10名，距離史上第9的「俠客」歐尼爾還差294分，哈登卻在最後2秒無法投進追平三分球，讓快艇只能以106比109飲恨輸給地主灰狼。