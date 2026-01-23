NBA》勇士添傷兵又吞敗 快艇險勝湖人

勇士最近運勢實在太差了吧！才剛宣告吉米巴特勒整季提前報銷的勇士，23日雖有史蒂芬柯瑞轟下38分，最近「解凍」的庫明加卻在第2節提前受傷退場，勇士最後以115比123不敵獨行俠，也讓獨行俠帶走4連勝。

先前跟勇士總教練科爾之間關係徹底決裂，更提出交易申請的庫明加，卻因吉米巴特勒突然因為右膝前十字韌帶撕裂重傷報銷，重新獲得可以上場機會，昨天替補表現也很出色，只打9分28秒，就有10分、2抄截。

庫明加卻在上半場還剩3分多鐘，就因腳踝扭傷與膝蓋輕微扭傷退場接受治療，科爾賽後表示，「我們將評估庫明加的傷勢嚴重程度，這真的很可惜，他在受傷前狀態正好，我們下半場失去了他，無疑帶來重大打擊。」

柯瑞昨天三分球投15中8，讓他成為史上首位三分球出手破1萬次球員，他生涯三分球出手10007次投進4222球；獨行俠昨以馬歇爾30分最高，弗拉格與克里斯提各有21分，克雷湯普生面對老東家只拿6分、4籃板。

快艇昨天雖從第3節大幅領先湖人26分，打到最後1分半鐘被追到只差3分，幸好祖巴茲先灌進兩分，柯林斯更在最後43秒投進三分球，快艇終場112比104力挫湖人，除了拿本季第20勝（24敗），也中止湖人2連勝。