NBA》勇士獵狼 柯瑞得分晉史上前20

因為明尼蘇達州接連爆發聯邦移民官槍擊平民衝突事件，勇士作客灰狼比賽延到26日才舉行，靠著史蒂芬柯瑞攻下26分，加上勇士第3節狂轟38分，勇士111比85橫掃地主灰狼，灰狼苦吞5連敗，排名也滑落到西區第7。

柯瑞生涯總得分也來到26397分，正式超越前塞爾提克球星哈維契克的26395分，暫時跟另一名塞爾提克傳奇球星皮爾斯並列史上第19位置，距離史上第18的馬刺退役球星鄧肯只剩99分，預計柯瑞很快就能超越鄧肯。

廣告 廣告

不過柯瑞昨天帶著膝蓋痠痛傷勢上場，今天能否再次作客出戰灰狼？勇士總教練科爾給了不確定的答案，「我們會仔細觀察柯瑞的情況，今天能把他上場時間控制在28分鐘以內是件好事，我們會看他明天早上感覺而定。」

對於當地爆發槍擊事件，科爾說：「灰狼團隊正處痛苦之中，觀眾席上的氛圍是我職業生涯中經歷過最詭異、最悲傷的一次，你也可以感受到那種壓抑與肅穆的氣氛，雖然我們因為贏球而開心，看到這麼多人深陷痛苦卻很難受。」

受制於冬季風暴的惡劣天候條件，NBA昨天宣布金塊對灰熊、獨行俠對公鹿兩戰延期，金塊與灰熊之戰直到賽前3小時才告延期，原因是曼菲斯地區下大雪，獨行俠甚至連兩天因為大雪，根本無法離開達拉斯飛往密爾瓦基。