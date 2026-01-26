NBA》勇士獵狼 柯瑞得分晉史上前20
因為明尼蘇達州接連爆發聯邦移民官槍擊平民衝突事件，勇士作客灰狼比賽延到26日才舉行，靠著史蒂芬柯瑞攻下26分，加上勇士第3節狂轟38分，勇士111比85橫掃地主灰狼，灰狼苦吞5連敗，排名也滑落到西區第7。
柯瑞生涯總得分也來到26397分，正式超越前塞爾提克球星哈維契克的26395分，暫時跟另一名塞爾提克傳奇球星皮爾斯並列史上第19位置，距離史上第18的馬刺退役球星鄧肯只剩99分，預計柯瑞很快就能超越鄧肯。
不過柯瑞昨天帶著膝蓋痠痛傷勢上場，今天能否再次作客出戰灰狼？勇士總教練科爾給了不確定的答案，「我們會仔細觀察柯瑞的情況，今天能把他上場時間控制在28分鐘以內是件好事，我們會看他明天早上感覺而定。」
對於當地爆發槍擊事件，科爾說：「灰狼團隊正處痛苦之中，觀眾席上的氛圍是我職業生涯中經歷過最詭異、最悲傷的一次，你也可以感受到那種壓抑與肅穆的氣氛，雖然我們因為贏球而開心，看到這麼多人深陷痛苦卻很難受。」
受制於冬季風暴的惡劣天候條件，NBA昨天宣布金塊對灰熊、獨行俠對公鹿兩戰延期，金塊與灰熊之戰直到賽前3小時才告延期，原因是曼菲斯地區下大雪，獨行俠甚至連兩天因為大雪，根本無法離開達拉斯飛往密爾瓦基。
其他人也在看
NBA／唐西奇換字母哥？資深媒體提出湖人「直接梭哈」方案
距離交易截止日不到兩周之際，資深媒體人西蒙斯（Bill Simmons）在最新一集節目中，拋出一個震撼聯盟的假想交易方案，直言若湖人選擇將唐西奇（Luka Dončić）送往公鹿，換回「字母哥」...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前 ・ 21則留言
NBA/雷霆不敵暴龍吞第10敗！確定無緣追平勇士73勝神紀錄
衛冕軍奧克拉荷馬雷霆隊今（26）日以101：103不敵多倫多暴龍隊，吞下本季第10敗，正式宣告無緣追平2015-16賽季金州勇士所締造的史上最佳單季73勝紀錄。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 7則留言
NBA／湖人防守全聯盟倒數 名主持人痛批瑞迪克：不是好教練
儘管休賽季找來多位防守型球員加盟，湖人本賽季防守依舊不佳，甚至排在全聯盟倒數。知名電台主持人麥凱爾維（Larry McKelvey，藝名戈德（Charlamagne Tha God））近期在節目...聯合新聞網（運動） ・ 9 小時前 ・ 3則留言
籃球》賀家兄弟對決！賀丹轟全場最高27分力壓弟賀博還帶隊逆轉
台美混血兄弟賀丹、賀博本季首度對決，哥哥賀丹25日攻下全場最高27分，力壓弟弟的19分，率領康乃爾大學以86：79擊敗哈佛大學。賀家兄弟過去連續3年來台參與瓊斯盃，去年也首度加入台灣男籃參與亞洲盃，並助隊拿下第5名，表現令球迷印象深刻。兄弟倆目前仍在美國大學男籃賽場各自努力，25日兩人的球隊碰頭，賀丹在自由時報 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
NBA》謝謝你，Huerter！0.2秒準絕殺三分 捍衛學長Rose球衣退休之夜勝利
芝加哥公牛今天(25日)在主場對上波士頓塞爾提克賽後，為球隊傳奇球星「飆風玫瑰」Derrick Ro緯來體育台 ・ 1 天前 ・ 發表留言
NBA/暴打老東家！東契奇轟33分率湖人贏球 個人對戰獨行俠4勝0敗
洛杉磯湖人今（25）日作客達拉斯獨行俠，「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）繳出33分、11助攻的全能表現，率隊在末節完成逆轉，以116：110擊敗獨行俠，不僅終結對手4連勝，也延續自己面對老東家的4勝0敗紀錄。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
NBA》LeBron James今日數據 湖人賽程、直播資訊
洛杉磯湖人LeBron James出戰NBA 2025-26賽季。Yahoo運動 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
PLG》盧峻翔今手感不好仍投進準絕殺 卡總：我相信他
開季至今未嘗敗績的桃園領航猿，今天面對富邦勇士在最後7秒仍以1分落後，靠著當家一哥「夜王」盧峻翔終場前1.7秒投進致勝兩分球，助隊以95：94準絕殺對手，締造聯盟史上最長11連勝。領航猿這季戰績持續在聯盟獨走，各隊積極尋求突破之道，前役他們和台鋼獵鷹激戰到延長賽才驚險勝出，昨面對勇士也是一路被緊咬，自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 541則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 7則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 22 小時前 ・ 79則留言
霍諾德登頂101！被問「怎麼下來？」本人揭1招：還要吃自助餐
娛樂中心／巫旻璇報導美國徒手攀岩家霍諾德（Alex Honnold）今（25日）上午9時啟動攀登台北101的壯舉。起攀後他步調俐落，約5分鐘便通過第一段關卡，之後向上推進的速度幾乎未見放緩，途中雖一度甩動雙手調整、緩解疲勞，但整體節奏穩定，最終耗時1小時31分鐘、於10時43分成功攻頂，現場民眾齊聲喝采。至於他完成登頂後要如何下樓，也引發網友熱議，而答案隨後也隨之揭曉。民視 ・ 1 天前 ・ 14則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 18 小時前 ・ 1則留言
LuLu爸駕55688大車隊載女出嫁 按跳表、給收據惹笑陳漢典
藝人LuLu與陳漢典今（25）日舉行文定，一整排貼有55688標誌的台灣大車隊計程車護駕，主禮車上的職業駕駛是LuLu的父親黃路，在女兒大喜之日親手掌舵，黃路一坐上駕駛座，就按下計費跳表機，新娘LuLu與女婿陳漢典當場笑出來，當車隊完成迎娶回到會場，黃路還列印出125元收據交給新人，象徵把最穩定的幸福準時送達。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 23則留言
攀登》爬台北101酬勞少到尷尬 Honnold透露最大挑戰
在因雨延後24小時後，美國攀岩好手Alex Honnold今天花了1小時31分33秒的時間成功征服台北101，完成史上最高都會區徒手攀登紀錄。TSNA ・ 1 天前 ・ 39則留言
讓霍諾德登101、台灣國旗飄揚！曝賈永婕「還做了這些事」網驚：夠了沒
聞名全球的40歲美國自由攀岩傳奇猛將霍諾德（Alex Honnold），昨（25）日在無安全設備保護的狀態下，挑戰徒手攀登台北101，整個過程由Netflix進行全球直播，霍諾德從上午9點多開爬至上午10時43分登頂，僅用91分鐘完成挑戰，台北101董事長成功賈永婕扛住壓力，讓世界看見台灣，就有網友盤點這幾年做過的超狂事蹟，笑稱「賈永婕你夠了沒」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 70則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 2則留言
不吃肉怎麼長肌肉？霍諾德爬101竟「長年吃素」 醫師揭密飲食關鍵
許書華表示，很多人常質疑：「不吃肉怎麼長肌肉？沒吃肉哪來體力？會不會蛋白質不足？」但霍諾德的表現正是最佳案例，證明「植物系」不等於「沒力氣」，只要攝取得當，植物性蛋白也能滿足高強度體能需求。她進一步說明，植物性蛋白質的補充需掌握三大原則：一是豆類與穀類的...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 111則留言
濕冷地獄再臨？連兩波急凍下探11度 周末強冷直逼寒流
（記者許皓庭／綜合報導）本週全台將受兩波冷空氣接連襲擊，天氣變化極為迅速。首波冷空氣預計週二（27日）抵達，北 […]引新聞 ・ 15 小時前 ・ 發表留言