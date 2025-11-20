NBA》勇士4大咖傷病休戰 熱火趁虛破敵

柯瑞與吉米巴特勒都身體微恙，缺席20日與熱火之戰，最終勇士以96比110慘敗。勇士教頭科爾則以前任美國男籃主帥之姿，稱讚熱火主帥史波斯查：「他已做好準備帶領美國男籃挑戰明年世界盃和2028年洛杉磯奧運。」

勇士結束為期9天6戰的客場之旅，但隊中4位最高薪球員柯瑞（腳踝）、吉米巴特勒（背傷）、卓雷蒙格林（生病）和庫明加（膝傷）昨都缺席，這4人本季總薪水約為1.62億美元。

勇士開賽4比20落後，隨後靠熱火進攻當機吹起反攻號角，第3節60比59逆轉戰局，可惜在缺少球星坐鎮的情況下，全隊出現23次失誤，最終苦吞2連敗。兩隊合計投籃命中率僅38.4％，是NBA至今第2低的命中率。

這也是史波斯查被任命為美國男籃主帥以來，首次對決前任教頭科爾。科爾表示，他毫不懷疑史波斯查已經準備好迎接隨之而來的一切挑戰。

科爾說，「他是史上最偉大的教練之一。他對國際籃聯的運作方式有著深刻的理解，他明白執教一支球隊7周和執教一支球隊9個月之間的區別，他對這一切都瞭如指掌。他一定會非常出色。」

科爾曾帶領美國男籃參加2023年世界盃以及2024年巴黎奧運，史波斯查是科爾的教練團成員之一。「我真的非常感激能有機會在過去兩個夏天加入他的教練團。」史波斯查表示，「我們整個團隊都度過一段美好的時光。這是人生經歷，就像籃球入門課一樣，我們都從中受益匪淺。」

美國男籃將在洛杉磯奧運尋求6連霸艱鉅任務，史波斯查強調，「史蒂夫（科爾名）處理球隊的方式給我留下了非常深刻的印象，他不僅讓球隊承受了所有期望，還在關鍵時刻幫助球隊進入最佳狀態，並且能夠像對陣塞爾維亞時那樣克服逆境，我認為這完全是他卓越的領導力，那次經歷我將永生難忘。」