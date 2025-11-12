麗星郵輪雙首航回歸高雄！有泳池、劇院、亂打秀 航程詳情一次看

麗星郵輪今（2025）年以「雙首航郵輪模式」重磅回歸高雄港！繼旗下領航星號（Star Voyager）於6月30日首航掛靠高雄港，並於10月30日結束本年度航程後，接力登場的探索星號（Star Navigator）將於11月16日首航啟航，成為高雄港今年迎接的第7艘首航郵輪，也是唯一以母港運作的郵輪，象徵高雄郵輪母港再啟新頁。

高雄母港新主力 啟動多元東亞航線

探索星號自11月16日起至明（2026）年1月30日，將以每周五、周日從高雄港出發的定期航班形式運作，主打3天2夜與6天5夜的暖冬航程，鎖定以台灣旅客為主的市場。

航線設計兼顧北向與南向航點，北向前往日本那霸、宮古島、石垣島，南向則橫跨東南亞，串聯菲律賓佬沃、科隆島、公主港、長灘島與越南下龍灣、峴港等熱門度假勝地。依規劃，本航季探索星號將於高雄港靠泊共23航次（2025年13航次、2026年10航次），為高雄郵輪母港注入穩定航班動能。

每周五、周日自高雄港出發，麗星郵輪探索星號上船旅客登輪動線。（高雄港務分公司棧埠事業處提供）

豪華設施結合亞洲娛樂 打造友善郵輪體驗

探索星號總噸位達7.5萬噸，船長269公尺、船寬32公尺，可容納1,856名旅客。船上服務人員多能以中文溝通，為台灣旅客提供語言友善的服務環境。

船上設施涵蓋主題餐廳、泳池、劇院與娛樂休閒空間，餐飲選擇從國際美食到在地小吃一應俱全。特別的是，探索星號還引進風靡全球的韓國無言喜劇《亂打秀》，讓旅客在海上即可享受世界級的娛樂體驗。

高雄港完善旅運中心迎接母港作業

為配合探索星號母港作業期間（2025年11月16日至2026年2月1日），高雄港旅運中心全面啟動交通及通關管制措施。

旅客可依旅行社安排至苓雅區海邊路5號旅運中心報到、托運行李。出境旅客及送行親友請於【永平路與海邊路口-18號碼頭】下客，自行開車旅客則可停放旅運中心地下收費停車場。

入境接載旅客（含親友、多元計程車、遊覽車）同樣於【18號碼頭】上客，並遵循現場指引。期間旅運中心1樓戶外空間將實施交通管制，地下停車場優先提供郵輪旅客使用。

若市民欲前往3樓「海韻藝術廣場」近距離欣賞郵輪，可多加利用輕軌或黃1公車等大眾運輸工具，以維持港區動線順暢。

郵輪母港回歸助攻南台灣觀光經濟

探索星號接棒領航星號成為高雄港母港主力，象徵高雄郵輪市場正式復甦。業界預期，母港航班不僅可創造穩定的旅運人流與港務收益，也將帶動港區旅宿、餐飲、交通及周邊觀光商機，為南台灣旅遊產業注入新動能。

