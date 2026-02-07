NBA一周分析》哈登當騎士 拚生涯首冠

上周歷經多達29筆球員交易案後，騎士無疑是最大贏家，因為他們從快艇換來「大鬍子」哈登，也讓他們迅速成為本季奪冠熱門之一，反觀巫師雖然換來「一眉哥」安東尼戴維斯、崔楊兩名球星，可惜這恐怕只是假象。

36歲的哈登心中始終有個目標，那就是奪下生涯首冠，他卻很清楚自己所剩時間不多，經由交易來到目前位居東區第4的騎士，奪冠機率絕對比目前西區第9的快艇高上許多，所以就算快艇把他送走，他也不存遺憾。

哈登預計加盟騎士後，將跟米契爾、傑隆泰森、莫布利、賈瑞特艾倫等人組成強大先發陣容，這個陣容無論進攻或防守實力都很強大，搭配羅素、薛洛德、梅瑞爾、迪恩韋德等板凳球員，騎士接下來戰績勢必繼續提升。

哈登能否快速融入騎士這個年輕陣容，將成他們能否奪冠的關鍵因素之一，尤其是跟米契爾的後場搭配，兩人是否跟外界所預期的那麼相互接合，還是要等哈登披上騎士戰袍後才知，目前只能先觀察。

巫師在今年交易截止日前，先後補進安東尼戴維斯（指傷）、崔楊（髖骨）兩大球星，問題是兩人都處傷兵名單之中，也無確定的復出時間表，以巫師本季14勝36敗戰績、位居東區第13來看，戴維斯與崔楊或可慢慢養傷。

快艇先後送走哈登與祖巴茲後，擺明接下來將圍繞里歐納德重建，本季幾乎提前放棄，畢竟換來的加蘭、梅圖林與艾塞亞傑克生等人也無法快速幫助快艇重振雄風；國王與獨行俠上周都吞全敗戰績，接下來只會更加低迷。