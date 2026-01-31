NBA一周分析》黃蜂擺爛反5連勝 公鹿了無生機

原本被評估本季只能擺爛的黃蜂，上周不僅4戰全勝，甚至還搶5連勝，關鍵除了擺脫傷痛困擾，眾多新秀更打出「超齡」表現，讓他們戰績扶搖直上；反而是季前評估中上的公鹿，將隨「字母哥」阿提托康波出走進入重建期。

黃蜂能搶下5連勝，想必早已跌破不少專家眼鏡，但仔細觀察他們當前先發陣容，除了守優於攻的先發中鋒迪亞貝，拉梅洛鮑爾、布蘭登米勒、布瑞吉斯與克魯佩爾等人火力最近都很凶猛，尤其去年第4順位選來的克魯佩爾。

今年8月才滿21歲的克魯佩爾，目前場均18.6分、5.4籃板及3.6助攻，三分命中率更達4成21，難怪能跟獨行俠超級新星弗拉格並列本季年度新秀兩大熱門。黃蜂更擁有塞克斯頓、西恩詹姆斯、卡爾克布倫納等稱職替補。

公鹿命運則跟黃蜂相反，隨著阿提托康波右小腿受傷至少缺席4到6周，且公開批評隊友太自私，更要求公鹿能在今年交易截止日（2月6日）前把他交易出去後，造成公鹿最近苦吞4連敗、排名跌到東區第12結局並不意外。

假如阿提托康波真的如願走人，絕對會直接牽動整個聯盟戰力版圖，因為無論是哪隊最後搶到字母哥，都將可能躍居本季奪冠熱門之一，不管公鹿能從字母哥交易當中得到怎樣回報，恐怕還是難以避免公鹿本季提前擺爛結果。

而在西區，灰狼上周突破5天內4戰困境，在5連敗後搶下3連勝，愛德華茲、蘭道爾、麥克丹尼爾斯等人強大火力功不可沒；快艇雖被約基奇復出的金塊終結3連勝，目前22勝25敗戰績卻已經悄悄升上西區第10位置了。