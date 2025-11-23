NBA》哈登飆隊史新高55分 快艇射蜂止敗

「大鬍子」哈登23日單場投進10顆三分球，攻下快艇隊史新高55分，另有7助攻、3籃板，帶領快艇131比116戰勝黃蜂，總算中止3連敗，成為史上首位擁有兩隊隊史單場得分紀錄的哈登說：「很高興我們贏球了！」

哈登昨拿55分，是他生涯單場第11高分，他的生涯單場最高是在火箭時期61分，至於快艇原本隊史單場得分最高紀錄是由查爾斯史密斯、麥卡度共同保持的52分，哈登同時保持著火箭隊史單場最高得分紀錄（61分）。

「我個人的不斷努力，是為了我的整個團隊，我只想找到贏球方式，繼續努力，繼續拚搏，找出方法把我的工作完成，」首節轟下27分也破隊史紀錄的哈登表示，「籃球就是生命！」祖巴茲也拿18分、9籃板及6助攻。

可能是生涯最後一次來到家鄉夏洛特打球且面對老東家的保羅，替補貢獻3分、8助攻與4籃板，讓他成為史上唯一至少拿到2萬分、1.2萬助攻與6千籃板球員，40歲的保羅早已預告本季將是他職業生涯最後一年。

目前戰績5勝11敗的快艇，暫居西區第12，起碼今天與騎士的背靠背比賽，哈登無須擔心再次孤軍奮戰，因為腳傷缺席最近10場的里歐納德，可望今天宣告傷癒復出，他本季場均可拿24.3分、5.7籃板及3.5助攻。

迎來艾維、托必亞斯哈里斯兩大主力傷癒歸隊的活塞，昨靠康寧漢29分、10助攻與8籃板接近大三元演出，最後以129比116強壓地主公鹿勇奪12連勝，距離隊史最長連勝紀錄還差1場，活塞明天作客遭遇溜馬。