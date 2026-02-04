NBA》哈登 棄快艇當騎士

季中交易大限將至，許多球隊都趕在昨日完成交易，當中最受矚目的就是快艇將「大鬍子」哈登送往克里夫蘭，換來全明星球員加蘭；公牛中鋒武切維奇轉戰塞爾提克，灰熊傑倫傑克生帶槍投靠猶他城。

根據《ESPN》記者查拉尼亞報導指出，由於合約的特殊性，哈登實際上對任何交易都擁有否決權。過去幾天他一直在與快艇（23勝26敗）協商離隊事宜，最終達成雙方都滿意的結果。對於36歲仍保持高水平競技狀態的哈登來說，這是一個「贏在當下」的機會，同時也能與米契爾組成攻擊力十足的全明星雙後衛。至於快艇方面，他們得到26歲兩屆全明星球員加蘭，在未來的重整之路能為球隊做出貢獻。

塞爾提克用後衛安芬尼西蒙斯與一個次輪選秀權得到公牛先發禁區悍將武切維奇，整體戰力如虎添翼。NBA薪資專家鮑比馬克斯說，波士頓用西蒙斯及其價值2700萬美元的合約換取武切維奇及其價值2100萬美元的合約，節省超過2000萬美元的豪華稅。

爵士和灰熊展開8名球員的大交易案，灰熊除了得到3個選秀權外，還有凱瑟勒、李凱爾、漢卓克斯與尼恩，爵士則換來明星小前鋒傑倫傑克生、蘭德爾、庫查爾和文斯威廉斯。現年26歲的傑倫傑克生曾兩度入選全明星，並在2022-23賽季榮膺年度最佳防守球員。

美媒《Fadeaway World》撰文提議，如果勇士不能得到「字母哥」阿提托康波，可以考慮用吉米巴特勒、小培頓、波斯特、2026年、2028年以及2032年首輪籤的6換1交易方案追求尼克中鋒唐斯。

聯盟公布全明星賽完整參賽名單，美國明星隊：史考特巴恩斯、戴文布克、康寧漢、杜倫、愛德華茲、霍姆格倫、傑倫強生、馬克西（總教練比克斯塔夫）；美國條紋隊：傑倫布朗、布朗生、柯瑞、杜蘭特、詹姆斯、里歐納德、米契爾、諾曼鮑威爾（總教練米奇）；世界隊：阿提托康波、阿夫迪亞、東契奇、亞歷山大、約基奇、賈瑪莫瑞、席亞卡、唐斯、文班亞馬（總教練拉賈科維奇）。