NBA／哈里森鬧劇正式終結！獨行俠認賠賣出 戴維斯轉戰巫師

根據NBA知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，達拉斯獨行俠已與華盛頓巫師達成一項震撼聯盟的交易，涉及共8名球員，也正式宣告認賠放棄去年引發巨大爭議的「唐西奇（Luka Doncic）換戴維斯」交易案。獨行俠將10度入選明星賽的前鋒安東尼·戴維斯（Anthony Davis），連同後衛哈迪（Jaden Hardy）、羅素（D'Angelo Russell）及艾克森（Dante Exum）送往華盛頓，換取老將米道頓（Khris Middleton）、潛力新秀強生（AJ Johnson）、前鋒布朗漢（Malaki Branham）與中鋒貝格里三世（Marvin Bagley III）。

除了球員互換，獨行俠還在此次交易中拿回了兩枚首輪選秀籤（分別來自2026年雷霆隊與2030年勇士隊）以及三枚次輪籤。這項舉動被視為獨行俠管理層在解雇哈里森（Nico Harrison）後正式宣告「認賠賣出」，目標是清出薪資空間並累積選秀資產，全面圍繞著本季表現漸入佳境的超級狀元庫柏·佛萊格（Cooper Flagg）進行重建。獨行俠透過此舉成功降至奢侈稅門檻以下，預計可節省高達5,700萬美元的支出。

在西區陷入5連敗低潮的獨行俠，目前正處於19勝31敗的泥淖，管理層選擇在戴維斯加盟滿一週年之際止血出清，無疑是向全聯盟宣告「佛萊格時代」的正式降臨。

對於巫師隊而言，這也正式宣告重建期結束，未來將開始衝擊季後賽。儘管目前戰績僅13勝36敗，但巫師在短短一個月內相繼引進了明星控衛楊恩（Trae Young）與戴維斯，企圖打造具備競爭力的頂級核心。然而，傷病仍是最大的變數，戴維斯目前因左手韌帶損傷缺陣，楊恩也因膝傷尚未替巫師披掛上陣，這兩位高薪球星能否在下個賽季保持健康並產生化學反應，將決定巫師本季操盤的成敗。

隨著交易截止日的臨近，2026年的NBA交易市場特別熱絡，其他重大變動還包括：詹姆斯·哈登（James Harden）被送往騎士隊換取加蘭（Darius Garland），以及老將保羅（Chris Paul）加盟暴龍隊。

