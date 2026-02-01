NBA》喬治服禁藥禁賽25場 七六人照贏球

聯盟官方1日宣布七六人前鋒保羅喬治將因違反聯盟禁藥規定，處罰25場禁賽，儘管喬治也在第一時間發表聲明，強調自己是因治療過程當中誤服不當藥物，他卻因此至少損失1174萬美元（約折合台幣3.71億）薪資。

「過去幾年內，我一直在談論心理健康的重要性，最近為了我自身問題尋求治療過程中，我犯了錯誤，服用不當藥物，」保羅喬治表示，「我為自己行為承擔責任，且為我這個錯誤決定，向七六人、我的隊友與球迷致歉。」

當保羅喬治禁賽執行到第5場，七六人可以將他從激活名單轉到禁賽名單，屆時將獲一個額外的簽約名額，可以臨時再簽一名球員，如果禁賽期間沒出現任何意外，喬治將於3月26日七六人主場迎戰公牛比賽解禁復出。

廣告 廣告

少了本季場均16.0分、5.1籃板及3.7助攻的保羅喬治，七六人昨天並未受到影響，靠著恩比德轟下40分，外加11籃板、4助攻，烏布雷也有19分、10籃板，七六人終場124比114擊退鵜鶘勇奪3連勝，續居東區第8。

日籍後衛河村勇輝昨天總算首度穿上公牛球衣在例行賽出場，他替補打了11分鐘，投4中2，含三分球投3中2，拿6分、2助攻、3籃板及2抄截，幫助傷兵爆棚的公牛，最後以125比118氣走地主熱火，也中止3連敗。