NBA／塔圖姆本季傷癒復出有望 醫學專家給出肯定答案

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

波士頓塞爾提克本賽季的道路再次迎來曙光，在透過優秀交易手腕成為交易大限中最大的贏家後，當家球星塔圖姆（Jayson Tatum）的復健進度也有重大突破。根據ESPN記者Shams Charania的最新報導，塔圖姆已正式參與「五對五」教練對抗賽，這是他自去年5月因阿基里斯腱斷裂動刀後，最接近實戰狀態的一次里程碑。

波士頓塞爾提克當家球星塔圖姆（Jayson Tatum）的復健進度有重大突破。（圖／美聯社）

加州大學舊金山分校（UCSF）骨科專家潘迪亞（Nirav Pandya）博士對此抱持樂觀態度，認為術後9至12個月回歸是可以實現的目標，這意味著塔圖姆有望在例行賽尾聲或季後賽初期傷癒回歸。

廣告 廣告

塞爾提克之所以期盼塔圖姆的回歸，主因是他受傷前正處於職業生涯的巔峰狀態。在2024-25賽季受傷前，塔圖姆繳出場均26.9分、8.1籃板與4.9助攻的MVP等級數據，不僅是球隊的進攻核心，更是關鍵時刻穩定戰局的定海神針。

雖然在缺陣後，綠衫軍仍可在東區取得第二名的排名，但進攻端的創造力大幅下滑也是不爭的事實，今（9）日以89：111分慘敗給紐約尼克一役便是證明，全場命中率僅37%，且下半場外線徹底熄火，也讓教練團看出現有陣容的隱憂。

儘管進度令人振奮，但塔圖姆對於復出抱持極為謹慎的態度，他明確向身邊人士表示，拒絕以未完全康復的狀態勉強回歸，目標是恢復到100%的巔峰水準。塞爾提克醫療團隊也將嚴格把關，唯有在他的力量、敏捷度與心理信心都完全恢復時才會放行。考量本季東區的競爭力，塔圖姆有更充分時間和餘裕得以復建，也讓球迷們充滿期待他回歸賽場後，能將塞爾提克帶至什麼樣的高度。



更多FTNN新聞網報導

森根遞補入選全明星賽 杜蘭特霸氣祝福：只是開端

NBA／里拉德驚喜參加三分球大賽 明星賽迎本季初登板

NBA／不是字母哥！勇士老鷹達成交易 庫明加、希爾德換「獨角獸」波辛基斯

