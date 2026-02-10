NBA／大場面！球場全武行4人遭驅逐出場 黃蜂「9連勝中斷」不敵活塞

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

底特律活塞今日作客夏洛特黃蜂主場，此前，黃蜂正處於隊史次佳的9連勝，狀況相當火燙，不過今日在活塞狀元郎康寧漢（Cade Cunningham）的強勢表現下，活塞成功中斷黃蜂9連勝，以110：104的比分取勝，穩居東區龍頭。另外，兩隊在第三節中段也爆發了大規模鬥毆，幾乎動員了場上全部人馬才將雙方球員拉住，場面十分火爆。

今日活塞作客黃蜂比賽第3節爆發大規模衝突，主要參與鬥毆的4人都被驅逐出場，終場活塞以110：104的比分收下勝利。（圖／美聯社）

活塞方面，康寧漢豪取33分9籃板7助攻的數據，充分展現球隊一哥架勢，射手羅賓森（Duncan Robinson）貢獻18分，其中只有一顆3分，鬥毆主角杜倫（Jalen Duren）也有15分表現，此場比賽首節活塞小幅落後，不過第二節在康寧漢7投6中獨拿13分的帶領下，活塞成功逆轉比數，自此賽局底定，終場以110：104的比分取勝，目前穩居東區龍頭，領先第2名的尼克5場勝差。

廣告 廣告

黃蜂方面，三少表現都相當不錯，「球三弟」鮑爾（LaMelo Ball）拿下20分4助攻，米勒（Brandon Miller）取得24分，亮眼新秀克尼佩爾（Kon Knueppel）則挹注20分，其中包括5顆3分球。本場比賽，黃蜂隊3分手感不俗，全場47投19中，命中率達40.4%，可惜遭活塞猛攻禁區，且全場發生高達18次失誤，因此落敗，遺憾止步於9連勝。

此外，本場比賽第三節雙方爆發激烈鬥毆爭吵，起因於活塞中鋒杜倫疑似不滿迪亞巴特（Moussa Diabaté）犯規行為，雙方隨即爆發鬥毆，兩隊人馬迅速上前拉開兩名球員，不過第二波鬥毆在另一側展開，活塞「打架王」史都華（Isaiah Stewart）沖出板凳席與布里吉斯（Miles Bridges）爆發衝突，也馬上被兩方人員架開，4人最終都遭驅逐出場。由於史都華當時在板凳上，恐面臨禁賽，兩方參與鬥毆球員相關處分待NBA官方公布。

更多FTNN新聞網報導

前NBA冠軍長人坎貝爾享年57歲 活塞、湖人隊發文哀悼

NBA／球迷要失望了！勇士後衛柯瑞膝傷未癒 確定缺席明星賽

NBA／塔圖姆本季傷癒復出有望 醫學專家給出肯定答案

