NBA》大鬍子下船去騎士 Harden和Garland互換東家

快艇隊和騎士隊達成協議，將James Harden交易到騎士，以換來年輕明星後衛Darius Garland。據ENPS記者Shams Charania釋出消息，快艇還將額外獲得一個次輪選秀權。

據外媒爆料，騎士隊近期持續對James Harden展現濃厚興趣，而快艇同時也對Darius Garland非常關注，兩人本季薪資皆約落在3900萬美元區間，具配平條件，兩隊搶在NBA將在交易截止日 、2月5日之際，迎來本賽季至今最大交易案。

騎士豪賭Harden 力拚「Win now」

36歲Harden本季依舊維持高檔表現，場均能貢獻25.4分4.8籃板8.1助攻，但快艇勝率不到五成，23勝26敗暫居西區第九名。先前Harden在戰績不上不下時，就此時傳出，已和球隊達成協議，交易截止日前，將他送往更有競爭力的球隊。

Harden 近兩場比賽皆以個人因素為由，連續缺席兩場賽事，不免引發外界揣測，是否與此交易有相關。儘管快艇總教練隊Tyronn Lue對外說明，他缺席與交易無關。本賽季騎士戰機目前是30勝21敗，排名東區第五。Harden加盟騎士後，他將與後衛Donaven Michell搭檔，力爭在當下奪冠。

Garland受傷持續缺席 快艇看中長期潛力

26歲的Garland本季飽受傷病困擾，休賽期接受腳趾手術而缺席了騎士隊的前七場比賽，並從1月16日起因腳踝扭傷而長期缺席。本季至今，Garland場均18分6.9助攻，相較往年表現略微下滑。

市場普遍認為，快艇看中的是將球隊體質年輕化，Harden雖然仍然是陣中最穩定的球星，但考量到陣容年紀偏大，快艇更希望將球員年輕化，因而選擇將36歲的Harden送上貨價，最後換來Garland，不僅年紀只有26歲，且早早就打出實績，在過去與Michell搭檔時，就曾被點名是東區最強大的雙槍組合。

兩隊在確認交易以後，本週四就要進行較量，洛杉磯快艇將於週四上午11點半在主場迎戰克里夫蘭隊。