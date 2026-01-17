NBA》天降騎兵！泰森飆39分宰地主

騎士已經變成七六人本季頭號「剋星」！「二年級生」傑隆泰森17日轟下生涯新高39分，包含投進7顆三分球也屬生涯新高，加上莫布利最後4.8秒接獲泰森妙傳灌進致勝分，攜手幫助騎士117比115氣走地主七六人。

這是騎士3天內第2次在費城擊倒七六人，也是騎士本季遭遇七六人3連勝，七六人想避免本季慘遭騎士橫掃命運，僅剩3月10日作客克里夫蘭的最後機會，目前騎士與七六人分居東區第6、第7，彼此之間勝差只有半場。

傑隆泰森是在2024年第20順位被騎士選上，原本生涯新高得分是在去年4月13日出戰溜馬打到二度延長的31分，這次他只用正規賽4節就改寫生涯得分新高紀錄，甚至傳出致勝助攻，賽後他也拿走比賽用球當作紀念。

相較於七六人全員健康出賽，騎士昨天少了先發後衛加蘭（右腳大拇指痠痛）與替補射手梅里爾（右手扭傷），卻還是艱辛贏下比賽，騎士總教練艾金生表示，加蘭和梅里爾將等到騎士回到克里夫蘭後才做詳細傷勢評估。

儘管里歐納德因為右腳踝扭傷無緣出戰老東家暴龍，還刻意讓柯林斯只登錄沒上場休息，快艇仍靠哈登31分、10助攻，喬丹米勒也有19分，最後以121比117延長擊敗地主暴龍，勇奪5連勝，排名也升到西區第10位置。