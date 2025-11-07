NBA》太陽新雙星 送缺陣快艇3連敗
休季期間透過包含杜蘭特在內的7隊大交易來到太陽，傑倫格林7日總算上演太陽首秀，交出29分、3助攻與3籃板表現，搭配戴文布克24分，太陽最後以115比102輕取少了哈登與里歐納德的快艇，也送快艇3連敗。
傑倫格林因為右大腿拉傷缺席太陽本季前8戰，昨天雖有上場時間限制，卻只打了23分鐘，就有投20中10，含三分球投13中6，貢獻29分的優異進攻表現，也是太陽自從1992年巴克利拿37分以來的首秀得分最高紀錄。
「能夠重返賽場感覺太棒了！」傑倫格林表示，「我興奮到連午睡都沒睡好，滿腦子只想回到場上。這段時間我付出很多努力，康復訓練過程特別不容易。」問他在火箭是否有如此大的進攻空間，他笑著回答，「下個問題！」
太陽總教練奧特說：「我們忘了這是傑倫格林本季首戰，他已經很久沒上場，這並不容易，但他的表現完全達到我們預期。」帶著感冒出賽的葛雷生艾倫也拿18分，歐奈爾17分，先發中鋒馬克威廉斯13分、10籃板。
再次開季狀態低迷的快艇，哈登因為私人理由缺陣，里歐納德則因右踝扭傷，昨以祖巴茲23分、11籃板表現最佳，畢爾重返前兩年效力的太陽主場慘遭球迷狂噓，全場投14中2、只拿5分，「這只是一場平凡的比賽。」
而湖人「小皇帝」詹姆斯昨天獲准參加籃球對抗訓練，預計1到2周後重新評估傷情，可是不會隨隊出征接下來客場5連戰的他，就算19日主場遭遇爵士傷癒復出，本季挑戰連續21季入選年度球隊紀錄恐怕仍將終結。
其他人也在看
NBA／場均40分的震撼！超凡入聖直指MVP 唐西奇挑戰冠軍巔峰
談起唐西奇（Luka Doncic）新賽季的表現，湖人後衛史馬特（Marcus Smart）一時語塞，只能自創一個新詞：「超凡入聖（Fantasticness）」。這個新詞雖不在字典中，但看過唐...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
NBA》Booker、Green首度合體 太陽大破快艇
Jalen Green首度替新東家出賽就攻下29分，加上Devin Booker也有24分，鳳凰城太陽靠新後場雙槍合體逆轉上半場3分落後，今天主場115比102擊破James Harden、Kawhi Leonard缺陣的洛杉磯快艇。TSNA ・ 1 天前
NBA/前灰熊球星持毒被逮 大聲喝斥駕駛試圖甩鍋
前NBA防守悍將艾倫（Tony Allen）昨（6日）傳出持毒被逮，根據警方的說法，原本他乘坐的車輛因不當變換車道被攔下，結果最後卻在車上搜出毒品，他還因此大聲喝斥駕駛，甚至表示不知道駕駛的名字，試圖撇清關係。中天新聞網 ・ 1 天前
電影「96分鐘」破2億謝票 導演監製出席 (圖)
電影「96分鐘」破2億謝票見面會8日在台北大巨蛋秀泰影城舉行，導演洪子烜（右）、監製鄒介中（左）一同出席合影留念。中央社 ・ 16 小時前
TPBL》湯普金斯關鍵兩罰 夢想家險勝特攻搶下2連勝
台灣職業籃球大聯盟(TPBL)7日續在台中洲際迷你蛋登場，地主福爾摩沙夢想家雖浪費下半場一度領先21分優勢，打到讀秒階段被新北中信特攻追到只差3分，幸好湯普金斯最後11.6秒兩罰俱中，幫助夢想家92比87氣走特攻，也搶下最近的2連勝。中時新聞網 ・ 1 天前
TPBL》湯普金斯關鍵兩罰 夢想家險勝
前役罰進致勝分的福爾摩沙夢想家洋將湯普金斯，7日再用罰球建功！夢想家浪費第3節一度領先21分優勢，讀秒階段竟被新北中信特攻追到只差3分，幸好湯普金斯最後11.6秒兩罰俱中，夢想家仍以92比87氣走特攻。中時新聞網 ・ 1 天前
TPBL／馬建豪復出後最佳演出 夢想家首度連勝
TPBL福爾摩沙夢想家今天迎戰新北中信特攻，夢想家馬建豪板凳出發貢獻全隊最高17分，跟林俊吉聯手在末節擋住特攻反擊，92：87夢想家本季首度連勝。人間福報 ・ 1 天前
NBA／前灰熊防守大鎖又出事了！車內持有3種毒品遭逮
前灰熊隊艾倫（Tony Allen）球員時期以強悍防守能力著稱，不過退休後風波頻傳，近期傳出他因持有毒品，遭警方逮捕。 據了解，艾倫於美國時間週三在公路上遭警方攔查，員警在艾倫身上與車內發現多樣...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
NBA／讚二輪秀理查德有「四大優點」 勇士主帥：球探幹得好
勇士隊今年又在選秀末段挖到寶！第56順位後衛理查德（Will Richard）昨天先發上陣35分鐘，15投10中狂砍30分，總教練柯爾（Steve Kerr）今天在廣播節目上提到，理查德有「四大...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
華立Q3營收、毛利 齊創同期次高
高科技材料與設備供應商華立（3010）前三季合併營收581.6億元，年減2.77％，毛利達45.6億元，毛利率7.83％。工商時報 ・ 1 天前
11/7【大戰】週六NBA精彩戰況提前把脈｜金塊交手勇士贏面大｜馬刺尬火箭 頂級長人正面對決
▶️【加入會員按鈕】 https://www.youtube.com/channel/UC3P83RUWwKbZ4bkhNti4ZuQ/join ---------------------------------------------------------------------------- 【YouTube會員賽事直播權益】 🌟IOS系統會被收取額外手續費🌟 加入「緯來NBA會員」NT 100會員🌟含以上 🏀 2025-26 NBA 例行賽 台灣獨家播出 (VOD 7 天) 🏀 2025-26 東亞超級聯賽 加入「緯來全賽事會員」NT 250會員🌟含以上 🏎 2025 ＷRC 世界拉力錦標賽 🏍2025 MotoGP 世界摩托車錦標賽 🏍2025 WorldSBK 世界超級機車錦標賽 🏍2025 Supercars 超級房車錦標賽 加入「緯來VIP」NT 4800會員🌟 🏀 轉播賽事通通有 🏀 專屬福利 ⚠ 特別提醒 Special Notice 🔺加入該等級後，會員同時享有所有較低等級之福利。 Upon joining this tier, members are also entitled to all benefits of lower tiers. 🔺部分比賽因版權限制，僅限台灣觀看。 Due to copyright restrictions, some games are exclusively available in Taiwan. 🔺NBA 因版權限制，賽事回放僅限 7 天。 Due to copyright restrictions, NBA game replays are available for 7 days only. 🔺建議使用電腦版或網頁版加入會員，避免遭手機系統收取額外手續費。 It is recommended to join via the desktop or web version to avoid additional fees charged by mobile systems. ---------------------------------------------------------------------------- 追蹤 訂閱 緯來體育台相關平台讓你體育消息不間斷 更多好康有趣的都在這 ! ✎緯來體育台Instagram【https://www.instagram.com/vlsports_official/】 ✎緯來體育台官方粉絲團【https://www.facebook.com/vlsports 】 ✎緯來體育台LINE官方帳號【https://goo.gl/bb7hsc 】緯來體育台 ・ 1 天前
籃網首勝後傳壞消息 Cam Thomas腿筋拉傷將缺陣數週
布魯克林籃網後衛Cam Thomas因左腿腿筋拉傷，球隊宣布，將在三到四週後再次接受傷勢評估。鏡報 ・ 17 小時前
NBA/首節就轟53分！熱火寫史上第3高紀錄
邁阿密熱火今（8日）在家迎戰夏洛特黃蜂，首節熱火就火力全開攻下53分，不僅創下隊史單節新高，也寫下NBA史上第3高紀錄。中天新聞網 ・ 17 小時前
NBA／初登場就破太陽隊史三分紀錄 格林：像回到家一樣自在
2021年選秀榜眼格林（Jalen Green）生涯前四季都效力火箭隊，休賽季因杜蘭特（Kevin Durant）交易案被送往太陽隊。今天他傷癒復出對快艇隊，表現一鳴驚人，賽後他盛讚太陽的球隊氣...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
約基奇準大三元打爆沒柯瑞的勇士 金塊從從容容大勝25分
金州勇士今（8日）作客丹佛金塊主場，在柯瑞身體不適連2場缺陣情況下終場104：129慘遭金塊打爆，金塊MVP球星約基奇（Nikola Jokic）繳出26分9籃板9助攻，準大三元表現。太報 ・ 14 小時前
NBA／缺席後鵜鶘開始贏！威廉森地位受質疑 交易價值已跌至低點
紐奧良鵜鶘在開季0勝6敗的低迷開局後，近期連贏兩場，終於止住頹勢。不過外界也注意到，這兩場勝利都發生在當家球星威廉森（Zion Williamson）缺陣的情況下，讓不少人開始質疑：鵜鶘是否該考...聯合新聞網（運動） ・ 18 小時前
NBA/昔日射手不如當年 獨行俠傳評估交易湯普森可能性
達拉斯獨行俠近期表現低迷，戰績僅2勝7敗暫居西區墊底，昔日「浪花兄弟」之一的湯普森（Klay Thompson）更陷入空前低潮，如今更有消息稱，獨行俠正在評估送走湯普森的可能性。中天新聞網 ・ 17 小時前
NBA／「全場84罰球」湖人主帥好無奈 史馬特自認低級失誤太誇張
馬刺隊昨天在湖人隊主場展開激戰，沒想到比賽淪為罰球大戰，兩隊總共66次犯規、84次罰球，比賽耗時2小時54分鐘才結束。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）直呼比賽節奏都被打亂了。 這場比賽本該...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
NBA/柯瑞沒打…勇士遭金塊慘電 主帥：希望他下場復出
金州勇士今（8日）在一哥柯瑞（Stephen Curry）缺陣的情況下，以109-124輸給丹佛金塊，總教練柯爾（Steve Kerr）賽前表示，曾和柯瑞傳過訊息，希望對方可以在下場比賽歸隊。中天新聞網 ・ 13 小時前
NBA》三屆灌籃王再次失業！僅打了3場比賽溜馬就裁掉 改簽資深後衛莫里斯
NBA三屆灌籃大賽冠軍麥克朗（Mac McClung）才打了3場比賽，溜馬今（7）日宣布正式宣布裁掉麥克朗，距離他簽下生涯首份正式NBA合約僅僅過了10天，等同他再次失業。根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，這位球迷熟知的「白人飛人」原本被視為溜馬隊在後場傷兵潮下的即戰力補強，但在短暫出賽後，最終仍因戰力考量遭到釋出，短暫的正職NBA夢想再度破滅。身高6呎2吋的麥克朗在今年為溜馬出賽3場，平均可以拿到6.3分、1.3籃板、0.3助攻，過去幾年他一直都在發展聯盟與NBA載浮載沉，生涯共累積9場NBA出賽，平均12.2分鐘、5.8分。不過在發展聯盟麥克朗116場例行賽出賽，場均可以轟下22.9分。麥克朗（Mac McClung）是在10月下旬獲得溜馬隊青睞，簽下一張多年正式合約（非雙向或訓練營合約）。當時溜馬隊後場飽受傷病困擾，包括哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、內姆哈德（Andrew Nembhard）與麥康奈爾（T.J. McConnell）皆因傷缺陣，溜馬簽下麥克朗原意是填補輪替空缺。然而，溜馬今天正式宣布將麥克朗裁掉，改簽下經驗更豐富的麗台運動報 ・ 1 天前