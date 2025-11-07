NBA》太陽新雙星 送缺陣快艇3連敗

休季期間透過包含杜蘭特在內的7隊大交易來到太陽，傑倫格林7日總算上演太陽首秀，交出29分、3助攻與3籃板表現，搭配戴文布克24分，太陽最後以115比102輕取少了哈登與里歐納德的快艇，也送快艇3連敗。

傑倫格林因為右大腿拉傷缺席太陽本季前8戰，昨天雖有上場時間限制，卻只打了23分鐘，就有投20中10，含三分球投13中6，貢獻29分的優異進攻表現，也是太陽自從1992年巴克利拿37分以來的首秀得分最高紀錄。

「能夠重返賽場感覺太棒了！」傑倫格林表示，「我興奮到連午睡都沒睡好，滿腦子只想回到場上。這段時間我付出很多努力，康復訓練過程特別不容易。」問他在火箭是否有如此大的進攻空間，他笑著回答，「下個問題！」

太陽總教練奧特說：「我們忘了這是傑倫格林本季首戰，他已經很久沒上場，這並不容易，但他的表現完全達到我們預期。」帶著感冒出賽的葛雷生艾倫也拿18分，歐奈爾17分，先發中鋒馬克威廉斯13分、10籃板。

再次開季狀態低迷的快艇，哈登因為私人理由缺陣，里歐納德則因右踝扭傷，昨以祖巴茲23分、11籃板表現最佳，畢爾重返前兩年效力的太陽主場慘遭球迷狂噓，全場投14中2、只拿5分，「這只是一場平凡的比賽。」

而湖人「小皇帝」詹姆斯昨天獲准參加籃球對抗訓練，預計1到2周後重新評估傷情，可是不會隨隊出征接下來客場5連戰的他，就算19日主場遭遇爵士傷癒復出，本季挑戰連續21季入選年度球隊紀錄恐怕仍將終結。