NBA》字母哥復出摘29分 公鹿斷公牛5連勝

先前因為右小腿拉傷缺陣8場的「字母哥」阿提托康波，28日傷癒復出貢獻29分、8籃板，幫助公鹿112比103終結公牛5連勝，不過字母哥最後關頭的灌籃，卻引發公牛球員嚴重不滿，兩隊賽後也在場中差點爆發衝突。

比賽還剩7秒，阿提托康波拿到籃板球，當時公鹿已經領先7分，按照「潛規則」，他應該停球讓時間走完，沒想到他把球運過半場，直接帶球上籃單手灌籃，這個動作讓公牛球員與觀眾都看到傻眼，也都不爽字母哥這麼做。

「我們是東區第11？還是第12？我們必須繼續找尋自己的定位，如果這代表最後關頭要拚盡全力，那就拚吧！」阿提托康波說，「我們又不是冠軍，為什麼要拖到比賽結束，講究尊重與公平競爭？我們現在是為生存而戰。」

堅持自己沒錯的阿提托康波強調，他在聯盟待了13年，如果公鹿繼續輸下去，可能有一半球員都不會留隊了，「我們不可能以第11名晉級季後賽，如果那記灌籃能讓所有人醒過來，清楚必須全力以赴，那我這樣做也無妨。」

昨天真正爆發衝突的是太陽與鵜鶘，太陽中鋒馬克威廉斯與鵜鶘後衛阿瓦拉多第3節相互揮拳鬥毆，同時遭到驅逐出場，太陽終場123比114戰勝鵜鶘，太陽總教練奧特說：「球員們本來就睡眠不足，總會容易出點事。」