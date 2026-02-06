NBA》字母哥留下 公鹿啟動三方交易

趕在6日交易截止日前夕，公鹿跟各隊宣告至少會把「字母哥」阿提托康波留到本季結束，雙方將到休賽季重新評估潛在交易可能，字母哥也在第一時間於社群發聲，「傳奇從不追逐，只會吸引！」似乎又改變心意想留下了。

原本阿提托康波積極轉隊另謀發展，吸引包含勇士、灰狼、熱火等隊努力報價爭取，如今公鹿決定並不著急在今年交易截止日前送走他，就算他在今年夏天擁有更大的話語權，因為他在10月1日有資格簽署續約合同。

既然公鹿暫時放棄送走阿提托康波念頭，隨即跟公牛、太陽兩隊合作完成三方交易，公鹿從公牛得到迪恩與海斯戴維斯，且馬上把海斯戴維斯釋出，公牛則從太陽獲得理查斯，太陽從公鹿得到柯爾安森尼與柯菲。

剛把「大鬍子」哈登交易到騎士換回加蘭的快艇，昨天再把先發中鋒祖巴茲與替補前鋒柯比布朗送到溜馬，換回梅圖林、艾塞亞傑克生、2個首輪籤與1個次輪籤，擺明提前宣告本季進入重建階段，也替未來做好準備。

湖人昨用文森與2032年次輪籤，跟老鷹換來三分命中率4成97位居本季聯盟首位的肯納德，儘管肯納德還來不及上場，東契奇昨天也因左腿痠痛提前傷退，湖人仍靠里夫斯替補轟下35分，終場119比115逆襲七六人。