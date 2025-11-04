NBA》字母哥絕殺溜馬 紐基奇補籃氣走綠軍

「字母哥」阿提托康波不愧是聯盟頂級球星，就連心臟也比其他人大的許多，4日帶領球隊遠征印地安納，奈史密斯在最後14.5秒投進溜馬的追平分，阿提托康波則抓住最後機會中距離跳投絕殺，助公鹿117比115止敗。無獨有偶，本季轉戰猶他的紐基奇成功壓哨補籃，幫助爵士105比103氣走塞爾提克，終結3連敗。

阿提托康波此役21投14中，33分、13籃板、5助攻，維持本季炙熱手感，6戰的投籃命中率都沒有低於6成以下，也僅有1場得分沒有超過30分，5場雙十、場均34.2分的數據力壓群雄，率領公鹿開季打出4勝2敗，東區緊追在七六人及公牛之後。

公鹿過去兩季都是在季後賽首輪遭溜馬淘汰，這場比賽頗有一雪前恥的味道。2015年選秀首輪第11順位加盟溜馬的透納，以往都是印地安納球迷心中最喜愛的球員之一，然而今年夏天透納以自由球員身分帶槍投靠公鹿，因此透納整場比賽都享受著球迷「噓聲」，整場比賽透納9分、7籃板、5阻攻，在防守上給了密爾瓦基軍團最強悍的後盾。

同樣的場面出現在波士頓，本季轉戰至猶他的紐基奇，首次先發就建功立業，全場11分、11籃板、4助攻，最後24.8秒雙方戰平，凱尤恩特喬治失手，紐基奇抓下籃板的瞬間立刻補籃，槍響同時成功破網，幫助爵士結束連敗。