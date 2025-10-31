NBA》字母哥缺戰 羅林斯率隊宰老東家
儘管賽前1小時才宣布「字母哥」阿提托康波左膝痠痛缺陣，公鹿10月31日仍靠羅林斯攻下生涯新高32分，終場120比110力退勇士，羅林斯是2022年第44順位被勇士選上球員，如今卻能棒打老東家，還比史蒂芬柯瑞火力更猛。
羅林斯賽後還跟柯瑞要簽名球衣，「在我菜鳥球季時，我的置物櫃就在柯瑞旁，那一年對我來說，一切都發生太快，作為他那種等級的球星，他卻那麼謙遜且平易近人，能在真正比賽跟他對決感覺很棒。」
效力勇士1年期間總共只拿23分的羅林斯，前役面對尼克才把得分生涯新高推到25分，沒想到昨天遭遇老東家再次刷新，更在比賽最後25秒投進鎖定勝果的三分球，「我有點累，腿也有些抽筋，不過我沒什麼大礙。」
柯瑞攻下全隊最高27分，卻在最後4分52秒錯失1記罰球，讓他生涯第2高的連續罰進紀錄停在57球，他生涯連續罰進球數是80球，庫明加也有24分進帳，吉米巴特勒23分、11籃板，其餘勇士球員得分都沒上雙。
文班亞馬昨貢獻26分、18籃板、6助攻與5火鍋的誇張數據，幫助馬刺107比101澆熄熱火，奪下隊史首度開季5連勝，剛好就在馬刺加盟NBA的第50個球季，文班亞馬說：「這並非偶然，而是我們一起努力的結果。」
