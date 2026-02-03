NBA／「字母哥」動向引關注 傳公鹿關注勇士、熱火報價

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

NBA交易截止日剩餘兩天多，「字母哥」安德托昆波（Giannis Antetokounmpo）的動向格外引人注目，雖未明說，但從各式傳言以及其與球隊的互動可看出這位全明星大前鋒對於續留公鹿恐不感興趣，根據報導，公鹿目前正篩選來自勇士、熱火以及灰狼的交易報價。

交易大限在即，「字母哥」安德托昆波的動向受到球迷關注。（圖／美聯社）

NBA知名記者Shams Charania在節目上表示，公鹿目前正篩選來自勇士、熱火以及灰狼的交易報價，其中，勇士的報價包含許多選秀籤；灰狼的報價以潛力球員為主；熱火則介於兩者之間。記者Jake Fischer指出，雖然公鹿隊對於勇士報價有意願，但安德托昆波本人對於加盟勇士則持猶豫態度，擔心此舉會影響其生涯評價，且勇士此時正面臨陣容老化問題，陣內核心柯瑞已高齡37歲，近日又傳出「跑者膝」的傷勢，令勇士實力大打問號。

另外，根據Jake Fischer報導，才剛與安德托昆波結束合作的利拉德（Damian Lillard），也在嘗試說服其加入拓荒者；根據「CLUTCH POINTS」的Brett Siegel報導，若勇士將陣中防守大將格林（Draymond Green）加入交易討論，以其換取更多資產或是拉上第三方球隊協助交易，那麼便會使這樁交易更加有機會達成。

