NBA》孤軍東契奇 難救湖人

湖人41歲老將詹姆斯因左腳關節炎和右坐骨神經痛，在與馬刺比賽開打前宣布無法出賽，全場僅靠東契奇38分領軍，可惜仍無法抵擋由文班亞馬率領的「黑衫軍」圍剿，最終91比107敗下陣來。《ESPN》報導指出，老鷹將4屆全明星球員崔楊交易至巫師，換來麥科勒姆和基斯普，結束由崔楊為中心的老鷹時代。

湖人除了詹姆斯外，里夫斯與八村壘也都同日缺陣，東契奇孤軍奮戰，全場26投13中，繳出38分、10籃板、10助攻，外加7失誤和3抄截，生涯例行賽第86次拿下大三元，名列聯盟史上第7。

馬刺在第三節中段打出一波11比4攻勢拉開領先優勢，替補的凱爾登強生貢獻全隊最高27分，文班亞馬16分、14籃板，福斯14分、5助攻，聯手斬斷湖人3連勝氣勢。

隨著傑倫強生、亞歷山大沃克、戴森丹尼爾斯、歐康古和里薩赫的崛起，他們為老鷹側翼帶來更加流暢的進攻風格和更豐富的陣容深度。此外，交易崔楊也為亞特蘭大帶來更大的財務靈活性，讓他們可以在接下來的幾個月裡追求高薪球員，獨行俠球星安東尼戴維斯就是主要交易目標。

老鷹昨117比100擊敗鵜鶘，18勝21敗的戰績位列東區第9，但崔楊在場時老鷹的戰績僅為2勝8敗，絲毫不見2021年勇闖東區決賽的榮光。

老鷹總教練史奈德在獲勝後受訪時表示，「我知道很多問題想問我，但我現在不方便談論或回答，因為這筆交易尚未得到聯盟的允許。」

崔楊的合約還剩9500萬美元，到2026-27賽季結束，休賽期球隊擁有球員選項。據知巫師不會立即與崔楊進行續約談判，雙方將在他抵達華盛頓後評估他的健康狀況。

賽季初崔楊右膝內側副韌帶扭傷，一直飽受傷害後遺症困擾。如今，他又因右大腿挫傷缺席過去6場比賽，昨日他身著便服坐在板凳上，第4節中途離開替補席，隨後又返回，並在比賽還剩約30秒時離開球場，告別了熟悉的亞特蘭大。