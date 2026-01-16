NBA》家鄉優勢加持 華格納助隊擒熊

NBA史上首場在德國進行的例行賽16日開打，靠著班凱羅26分、13籃板，返鄉宣告傷癒復出的法蘭茲華格納也拿18分，魔術118比111解決灰熊，德國退役球星諾維斯基說：「太不可思議了，我沒想過這一天會到來！」

法蘭茲華格納在去年12月7日出戰尼克時，不慎造成高位腳踝扭傷，從此養傷到昨天回到祖國打球才告復出，他的哥哥莫里茲華格納也才剛從左膝前十字韌帶撕裂傷勢宣告復原，這是兩兄弟相隔快1年多再度同隊上陣。

魔術曾在第2節處於32比52落後，卻在打完上半場追到只差9分；魔術第3節發動13比0超前攻勢，可是打到最後關頭，灰熊再度反超3分，幸好法蘭茲華格納先投進追平三分球，更在最後69秒包辦5分穩住勝局。

NBA曾在1984年於西德舉辦過季前熱身賽，當時聯盟內只有10名國際球員，如今聯盟內已有135名國際球員，其中71人來自歐洲，昨天這場柏林賽吸引至少62個國家球迷到場觀看，兩隊19日將到英國倫敦再打1場。

昨天特別飛到德國觀賽的NBA總裁席爾佛，放話希望昨天因傷缺陣的灰熊主控莫蘭特，可以順利出戰倫敦賽，「我知道莫蘭特在全球擁有眾多粉絲，很失望他今晚沒打，期望他在倫敦宣告復出。」